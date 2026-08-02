Leo Bezerra abre Mutirão de Cuidados aos Animais e destaca mais de 800 atendimentos aos pets neste mês de abril

O prefeito Leo Bezerra abriu, neste sábado (25), o Mutirão de Cuidados aos Animais, numa grande ação que ocorre mensalmente para ampliar os atendimentos veterinários e dar suporte aos cuidadores. O gestor de João Pessoa acompanhou os atendimentos no Hospital do Pet, no Bairro dos Estados, mas a ação também aconteceu na Clínica do Pet, no Centro da Capital.

De acordo com o prefeito, só neste mês de abril, a Prefeitura de João Pessoa vai atingir a marca de 800 atendimentos nas mais diversas especialidades. “Dialogamos com protetores e com a comunidade, informando sobre a expansão contínua de nossos serviços. Ao ampliar nossos serviços e aprimorar a qualidade de vida das pessoas, seguiremos o rumo adequado, no momento oportuno. O hospital veterinário, a clínica veterinária e o atendimento móvel são realidades consolidadas, e continuaremos a expandir nossos serviços”, projetou o prefeito.

O secretário de Meio Ambiente e Proteção Animal, Welison Silveira, informou que a ação representa um grande ‘Dia D’, um chamamento para que os tutores possam ter mais serviços fora dos horários de funcionamento tanto do Hospital do Pet quanto da Clínica do Pet.

“Estamos oferecendo serviços de castração, vacinação, atendimento clínico e exames médicos, além de realizar cirurgias de urgência, se necessário. Nos últimos meses, foram realizados aproximadamente 500 atendimentos, mas agora estamos conseguindo ampliar esse número, mostrando a importância e a força da rede de proteção animal de João Pessoa”, destacou o secretário Welison Silveira.

O estudante Felipe Fernandes, tutor de um cão, exaltou a importância do mutirão para que os pets tenham mais oportunidades de receber atendimento. Ele conseguiu atendimento e destacou o cuidado como “essencial para a saúde dos animais”. “Meu cão foi vacinado hoje aqui e ainda consegui uma consulta para checar a condição de saúde dele. Espero que essa ação continue acontecendo sempre”, afirmou.