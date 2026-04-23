a trajetória vitoriosa de Victor Ferraz

Victor Ferraz comemora gol pelo Santos. Lucas Baptista/Futura Press

A aposentadoria de Victor Ferraz marca o fim de uma trajetória sólida e vitoriosa no futebol brasileiro. Natural de João Pessoa, o lateral-direito construiu uma carreira repleta de conquistas e momentos decisivos — especialmente em grandes palcos do país.

Ao longo de quase duas décadas como profissional, foram 598 jogos, 24 gols e 38 assistências, além de títulos conquistados em diferentes regiões do Brasil. Logo no início da carreira, ainda buscando espaço, levantou o Campeonato Goiano em 2011 e o Campeonato Paranaense em 2013.

Santos campeão paulista 2016, último título do Peixe. Marcos Ribolli

O auge, no entanto, viria anos depois, com a camisa do Santos. Entre 2015 e 2016, Victor Ferraz foi peça importante no bicampeonato paulista do Peixe — conquistas que, até hoje, seguem como os últimos títulos do clube. A edição de 2015, em especial, guarda um capítulo à parte na carreira do paraibano. Na decisão contra o Palmeiras, em meio a um dos clássicos mais intensos do futebol brasileiro, o Santos saiu campeão após disputa de pênaltis. E Victor Ferraz esteve no centro daquele momento histórico.

Com personalidade, o lateral assumiu a responsabilidade em uma das cobranças e converteu seu pênalti, ajudando a garantir o título santista. A conquista teve peso ainda maior pelo contexto da rivalidade e pela campanha construída ao longo do torneio, consolidando aquele como um dos momentos mais emblemáticos de sua carreira.

Curiosamente, meses depois, Santos e Palmeiras voltariam a se enfrentar em outra decisão: a da Copa do Brasil. Naquela oportunidade, o título ficou com o Alviverde, deixando Victor Ferraz com o vice-campeonato.

Campeão da Recopa Gaúcha 2021. Lucas Uebel/ Grêmio

Após o ciclo vitorioso no Santos, o paraibano seguiu acumulando conquistas. No Grêmio, foi bicampeão gaúcho, em 2020 e 2021, além de levantar a Recopa Gaúcha. Também teve passagem marcante pelo Náutico, onde conquistou título estadual, ampliando ainda mais seu currículo.

Victor Ferraz comemora gol pelo Serra Branca. Cassiano Cavalcanti/Serra Branca

Nos últimos anos de carreira, defendeu o Serra Branca, participando do Campeonato Paraibano e contribuindo com gols e assistências. A despedida dos gramados aconteceu após duas temporadas no Carcará do Cariri.

Agora, longe das quatro linhas, Victor Ferraz já projeta os próximos passos. Com cursos realizados e licença obtida, o ex-lateral pretende seguir no futebol, desta vez à beira do campo, iniciando uma nova jornada como treinador — mantendo viva a ligação com o esporte que marcou sua vida e sua história.

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