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veja o que abre e fecha no feriado em Campina Grande

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Gustavo Demétrio

O feriado da fundação da Paraíba, celebrado no dia 5 de agosto, deve alterar o funcionamento de diversos estabelecimentos em Campina Grande, no Agreste. A data é considerada um feriado estadual e afeta tantos serviços públicos quanto privados.

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Apesar das mudanças, alguns serviços continuam funcionando normalmente durante a data. Confira abaixo o que abre e fecha em Campina Grande no dia 5 de agosto.

Shoppings

Os shoppings de Campina Grande terão horários de funcionamento alterados durante o feriado de 5 de agosto, com programação variando conforme cada estabelecimento.

Partage Shopping

O Partage Shopping funcionará normalmente durante a quarta-feira (5). O estabelecimento estará aberto das 10h às 22h.

Cirne Center

O shopping Cirne Center estará fechado na quarta-feira (5).

Design Mall

O Design Mall funcionará durante o feriado. Na quarta-feira (5), as lojas e a praça de alimentação estarão abertas das 12h às 18h.

O horário da academia será divulgado pelo próprio estabelecimento. Já o Bora Rooftop estará fechado durante o feriado.

Shopping Luíza Motta

Na quarta-feira (5), o shopping Luíza Motta seguirá com o horário de funcionamento normal. O local estará aberto das 9h às 20h.

Shopping Edson Diniz

O Shopping Edson Diniz também estará fechado na quarta-feira (5).

Bancos

De acordo com o calendário da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), não haverá atendimento nas agências bancárias de Campina Grande na quarta-feira (5), em razão do feriado estadual da fundação de João Pessoa.

As compensações bancárias também não serão realizadas na data, incluindo transferências via TED. O PIX, no entanto, segue funcionando normalmente durante o feriado.

Parques

Na quarta-feira (5), os parques de Campina Grande funcionarão em horário de fim de semana:

  • Parque da Criança: 5h às 18h
  • Parque da Liberdade: 5h às 18h
  • Vila Olímpica Plínio Lemos: 5h às 18h

Justiça

De acordo com a Justiça Federal da Paraíba (JFPB), as unidades judiciárias de Campina Grande funcionarão em regime de plantão durante o feriado do dia 5 de agosto.

Os prazos processuais com vencimento na data do feriado serão prorrogados para o primeiro dia útil seguinte.

Correios

Na quarta-feira (5), não haverá atendimento nem atividades de entrega nas agências dos Correios em Campina Grande, em razão do feriado da fundação de João Pessoa.

Comércio

Segundo o Sindicato dos Comerciários de Campina Grande (SECCG), o comércio pode funcionar no feriado de 5 de agosto.

No entanto, caso os estabelecimentos optem pela abertura, os trabalhadores devem ser compensados com uma folga posterior.

Repartições Públicas

A Prefeitura de Campina Grande decretou ponto facultativo nas repartições públicas do município durante o feriadão de quarta-feira (5). Na data, apenas serviços essenciais continuarão funcionando normalmente, como os de limpeza urbana e os atendimentos de saúde.

Ônibus

De acordo com a Superintendência de Trânsito e Transporte Público de Campina Grande (STTP), o transporte público funcionará com o esquema previsto para os domingos na quarta-feira (5). Ao longo do dia, os veículos circularão das 6h às 20h.

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