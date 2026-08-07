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Leo Bezerra participa da formação de 51 novos guardas-civis metropolitanos e anuncia convocação a partir de setembro

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João Pessoa vai ganhar o reforço de 51 novos guardas-civis metropolitanos para ampliar a segurança da população e fortalecer a proteção do patrimônio público. Nesta terça-feira (4), o prefeito Leo Bezerra anunciou a convocação dos profissionais aprovados no último concurso da Guarda Civil Metropolitana, que concluíram o curso de formação durante a solenidade de diplomação realizada no auditório da Uniesp, em Cabedelo.

Leo Bezerra afirmou que a nomeação dos novos guardas integra um conjunto de investimentos realizados pela Prefeitura para fortalecer a segurança pública municipal. Entre as ações estão a aquisição de novos equipamentos e viaturas, a implantação do Centro de Monitoramento e o funcionamento das câmeras com reconhecimento facial do projeto Smart City, já instaladas em todas as regiões da cidade.

“A partir de setembro, esse contingente estará nas ruas, devidamente capacitado e preparado para servir à população. É uma satisfação acompanhar o fortalecimento da nossa Guarda Civil, que hoje conta com novos equipamentos, viaturas renovadas e uma estrutura moderna. Com o projeto Smart City, tenho a convicção de que construiremos uma segurança pública cada vez mais eficiente para João Pessoa, cumprindo o nosso papel de proteger as pessoas e o patrimônio da cidade”, afirmou o prefeito.

Efetivo – A terceira turma conclui mais uma etapa do concurso público realizado pela atual gestão para o preenchimento de 200 vagas. As duas primeiras turmas já estão em atividade na cidade. Atualmente, a Guarda Civil Metropolitana conta com um efetivo de 550 servidores, número que chegará a 600 profissionais após a formação da última turma.

“Esta conquista não pertence apenas à gestão municipal, mas a toda João Pessoa e a cada cidadão, que já percebe uma Guarda Civil mais presente, capacitada e preparada para atuar em todos os bairros da Capital. É motivo de orgulho ver a cidade cada vez mais protegida. A população pode ter a tranquilidade de contar com profissionais altamente treinados e comprometidos com a missão de servir”, destacou o secretário de Segurança Urbana e Cidadania, João Almeida, durante solenidade que também contou com representante da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o comandante da Guarda Civil Metropolitana, Vitor Cavalcante.

Servir a população – Representando os formandos como orador da turma, Bruno Garcia afirmou que a formação foi uma experiência transformadora. Sem experiência anterior na área de segurança pública, ele destacou que os quatro meses de capacitação foram fundamentais para prepará-lo para atuar nas ruas.

“O curso foi essencial para a nossa formação, proporcionando conhecimento técnico, preparo operacional e, principalmente, a postura de respeito e compromisso com a população. Hoje me sinto pronto para exercer essa missão. É uma grande alegria saber que o mérito foi reconhecido e poder integrar uma instituição tão importante para a nossa cidade”, afirmou o novo guarda-civil metropolitano.

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