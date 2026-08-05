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veja os paraibanos que estão na disputa das oitavas de final

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Os jogos de volta das oitavas de final da Copa do Brasil começam nesta terça-feira (4), e a Paraíba segue representada na competição por atletas que ainda sonham com uma vaga nas quartas de final. Entre eles estão nomes experientes e campeões do torneio, como o atacante Hulk, do Fluminense, e o goleiro Santos, do Athletico-PR, além de jogadores que buscam conquistar o título pela primeira vez.

Hulk vai em busca do bicampeonato da Copa do Brasil. (Foto: Agif)

O primeiro confronto decisivo envolvendo paraibanos será entre Juventude e Atlético-MG, às 19h30. Pela equipe gaúcha, o meia Mandaca, natural de João Pessoa, foi o autor do gol que garantiu a classificação diante do São Paulo na fase anterior. No entanto, ele deve ser desfalque. Recuperado recentemente de uma lesão, o jogador entrou no segundo tempo da partida da ida do confronto, mas precisou deixar o campo pouco depois por causa de um novo problema físico.

Mandaca deve desfalcar a equipe do Juventude na partida da volta das oitavas da Copa do Brasil. (Foto: Divulgação/Juventude)

Quem também integra o elenco do Juventude é o atacante Fábio Lima, natural de Santa Rita. Titular no jogo de ida, que terminou empatado em 0 a 0, o atacante deve permanecer entre os onze iniciais na partida decisiva, disputada no Alfredo Jaconi.

Fábio Lima e Mandaca são os representantes paraibanos na equipe do Juventude. (Foto: Fernando Alves/ Juventude)

Às 21h30, o Remo recebe o Santos, no Mangueirão, após empate sem gols no primeiro duelo. Pelo Peixe, o meia Thaciano, natural de Campina Grande, surge como uma das opções para ajudar a equipe paulista a avançar. Ele entrou no segundo tempo da partida de ida, substituindo Gabriel Barbosa, e busca conquistar o primeiro título de Copa do Brasil da carreira.

Thaciano deve atuar pelo Santos contra o Remo no duelo da Copa do Brasil. (Foto: Mauricio De Souza)

Na quarta-feira (5), às 21h30, será a vez de Hulk entrar em campo pelo Fluminense no clássico contra o Vasco. Natural de Campina Grande, o atacante tenta conquistar seu segundo título da competição. Campeão em 2021 pelo Atlético-MG, ele foi acionado nos minutos finais do jogo de ida, que terminou empatado sem gols, e agora terá uma nova oportunidade para ajudar o Tricolor carioca a garantir a classificação.

Hulk deve atuar na partida contra o Vasco. (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

Outro paraibano experiente na disputa é o goleiro Santos. Natural de Campina Grande, o arqueiro defenderá o Athletico-PR no duelo de volta contra o Vitória, na quinta-feira (6), às 20h, no Barradão. O Furacão venceu o primeiro confronto por 2 a 0, com Santos como titular, e chega em vantagem para confirmar a vaga.

Bicampeão da Copa do Brasil, Santos conquistou o torneio em 2019 pelo Athletico-PR e voltou a levantar a taça em 2022, defendendo o Flamengo. Agora, busca o terceiro título da carreira.

Santos, goleiro do Athletico-PR. (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Além de representarem a Paraíba nas oitavas de final, Hulk e Santos carregam um histórico vencedor na competição e aparecem como os atletas mais experientes entre os paraibanos que seguem vivos na briga pelo título nacional.

Confira os jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil:

  • Terça-feira (4) | 19h30 | Juventude x Atlético-MG (ida: 0 x 0)
  • Terça-feira (4) | 21h30 | Remo x Santos (ida: 0 x 0)
  • Quarta-feira (5) | 19h | Cruzeiro x Chapecoense (ida: 0 x 0)
  • Quarta-feira (5) | 19h30 | Grêmio x Mirassol (ida: 1 x 1)
  • Quarta-feira (5) | 21h30 | Fluminense x Vasco (ida: 0 x 0)
  • Quarta-feira (5) | 21h30 | Fortaleza x Palmeiras (ida: 0 x 3)
  • Quinta-feira (6) | 20h | Vitória x Athletico-PR (ida: 0 x 2)
  • Quinta-feira (6) | 20h | Corinthians x Internacional (ida: 0 x 2)

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