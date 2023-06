São João Multicultural

Show de criatividade das juninas na primeira noite de apresentações

09/06/2023 | 10:00 | 105

Um show de cores, sincronia e criatividade. Assim foi a noite desta quinta-feira (8) com as primeiras apresentações das quadrilhas juninas do grupo A de João Pessoa no São João Multicultural 2023. O XXVII Festival de Quadrilhas Juninas da Capital teve mais uma noite de arquibancadas lotadas e a chuva, que deu o ar da graça, não afastou quem esperou o ano inteiro para ver o forró no pé. Nesta sexta (9), a partir das 19h, tem mais juninas no Festival que segue até o domingo (11).

Realizado pela Prefeitura de João Pessoa, por meio da sua Fundação Cultural (Funjope) e em parceria com a Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, o Festival não decepcionou com a apresentação das cinco primeiras quadrilhas do Grupo A.

O diretor executivo da Funjope, Marcus Alves, afirmou que a noite do Festival confirma o sucesso e o acerto da política de valorização das quadrilhas juninas. “A força delas é grande, a potencialidade criativa e, sobretudo, de envolvimento do público”, observou.

Marcus ressaltou que cada quadrilha atrai uma comunidade, um grande público. Isso, segundo ele, é significativo porque quando a Funjope e a Prefeitura investem nos festivais de quadrilhas juninas, é na certeza de que elas são responsáveis e dão conta de encenar uma das melhores tradições da nossa cultura popular que é o festejo junino.

“Nós temos a certeza, eu e o prefeito Cícero Lucena, de que estamos construindo o futuro das quadrilhas juninas em João Pessoa pela capacidade de renascimento e renovação dentro dessa cultura”, acrescentou.

O presidente da Liga das Quadrilhas Juninas de João Pessoa, Edson Pessoa, declarou que o momento é de comemoração. “A nossa sensação é de muita alegria e de dever cumprido. Agradecemos à Prefeitura, aos parceiros Marcus Alves, da Funjope, ao prefeito Cícero Lucena. Nós estamos sempre à disposição para realizar eventos grandiosos como esse. E este ano, temos o paraibano”, ressaltou.

Quadrilhas – O desfile de beleza começou com a junina Fogueirinha, do bairro de Cruz das Armas, que exaltou o Sertão nordestino. Em seguida, a junina Sacode Poeira, do bairro Treze de Maio, levou o tema ‘Amor de plantão – O São João não é um negócio’. A junina Paraíba, do bairro do Roger, foi a terceira a se apresentar ostentando beleza e alegria no tablado.

Considerada a mais antiga do Brasil, a Lageiro Seco, também do Roger, foi a quarta junina a mostrar o resultado da dedicação nos ensaios ao longo do ano. Fechando a noite, entrou em cena a junina Pindura Saia, do bairro da Torre, que também levantou o público com seu desempenho.

Público – Quem saiu de casa para conferir as apresentações das quadrilhas juninas, não se arrependeu. “Estou achando a festa muito boa. Hoje é o primeiro dia que venho e está tudo maravilhoso. Vim com meu filho e meu esposo”, declarou a dona de casa Cristina Januário, do bairro Colinas do Sul.

“Está muito animado. As quadrilhas bem organizadas, roupas bonitas. Estou gostando demais”, afirmou o auxiliar de produção Geraldo Bandeira. Morador do Varadouro, o vendedor Messias Rodrigues disse que achou as coreografias caprichadas. “O pessoal se preparou bem e esta é uma festa para toda a família”, declarou.

O salgadeiro Edson Nóbrega, que mora no bairro de Cruz das Armas, disse que ficou impressionado com o Festival. “Estou achando tudo muito bonito e acho que estão todos de parabéns pela organização”. A esposa, Maria do Socorro Nóbrega, concordou que o evento está surpreendente. “O capricho está em tudo. Vamos voltar”, prometeu.

Premiação – As melhores juninas dos grupos A e B serão premiadas. De acordo com a Liga das Quadrilhas Juninas, para o grupo A, os prêmios são de R$ 8 mil, R$ 6 mil e R$ 4 mil para o primeiro, segundo e terceiro lugares, respectivamente.

O primeiro lugar das juninas do grupo B recebe R$ 5 mil; para a junina que ficar na segunda colocação, a premiação é de R$ 3 mil; a terceira colocada recebe um prêmio de R$ 2 mil.

Este é o segundo ano em que o Festival de Quadrilhas Juninas acontece no local. Desta vez, a estrutura, que vai receber também o Festival Estadual de Quadrilhas Juninas de 7 a 16 de junho, ganhou mais espaço e tem capacidade para um público de 15 mil pessoas numa área de quase 10 mil metros quadrados, com área de acessibilidade e praça de alimentação.

Integração – O trabalho é uma ação integrada da Prefeitura de João Pessoa e Governo do Estado, envolvendo várias secretarias como a Comunicação (Secom), Infraestrutura (Seinfra), Desenvolvimento Urbano (Sedurb), Saúde (SMS), Meio Ambiente (Semam), Segurança Pública Municipal (Semusb), Mobilidade Urbana (Semob), Limpeza Urbana (Emlur), Polícia Militar, Samu, Corpo de Bombeiros e Secretaria de Cultura da Paraíba.

Programação – Nesta sexta-feira (9), se apresentam as juninas Lampião, Ubando, Zé Monteiro, Flor do Mandacaru e Sanfona Branca. O show será com a cantora Valquíria Santana.

No sábado (10), se apresentam as juninas Tradição Matuta, Sucupira, Aconchego, Dona Maria, Pó de Serra e Botijinha. Para fechar a noite, show com Raifi Sousa.

A última noite do Festival de Quadrilhas Juninas de João Pessoa terá apresentações das juninas Mangue Seco, Tico Mia, Babado de Xita, Só Risos e Fulô do Cerrado.

Saúde – Durante todo o evento, a Secretaria da Saúde está com o Camarim da Saúde, com médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, além das ações preventivas com oferta dos imunizantes que protegem contra a Covid-19 e Influenza. As equipes do Serviço de Assistência Especializada em HIV/AIDS e Centro de Testagem e Aconselhamento em ISTs (SAE – CTA) estão realizando testes para diagnóstico de Sífilis e HIV. Há ações ainda de promoção à saúde, com orientações e encaminhamentos sobre os serviços de assistência na rede municipal.