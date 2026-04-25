Guarda Civil Metropolitana age rápido e impede furto de materiais em obra de escola municipal no bairro de Gramame



21/04/2026 |

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A Guarda Civil Metropolitana de João Pessoa recuperou materiais furtados de uma obra da Rede Municipal de Ensino e conduziu dois suspeitos à Central de Flagrantes, nessa segunda-feira (20) após uma ação rápida realizada pela equipe da Ronda Escolar Comunitária.

De acordo com as informações da corporação, a ocorrência foi registrada após acionamento do Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que recebeu denúncia sobre furtos em andamento no canteiro de obras de uma unidade escolar localizada no bairro do Gramame.

Ao chegar ao local, os agentes flagraram dois homens transportando telhas utilizadas como tapumes pertencentes à obra. Durante a abordagem, os suspeitos confessaram o furto e indicaram o local para onde parte do material estava sendo levado.

Dando continuidade à ocorrência, os guardas seguiram até o endereço informado e localizaram outra quantidade de telhas furtadas em um terreno no bairro Valentina Figueiredo.

Diante dos fatos, os envolvidos receberam voz de prisão e foram encaminhados à Central de Flagrantes, onde ficaram à disposição da Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.

Segundo a Guarda Civil Metropolitana, devido ao volume e às dimensões do material recuperado, as telhas não puderam ser transportadas de imediato para a unidade policial.

O chefe de gabinete da Secretaria de Segurança Urbana e Cidadania, Halley Lucena, destacou a importância da atuação integrada das equipes. “Essa ação demonstra o compromisso da Guarda Civil Metropolitana com a proteção do patrimônio público e a pronta resposta às ocorrências. Seguiremos atuando de forma estratégica e preventiva para garantir mais segurança à população e preservar os bens do Município”, afirmou.

A ação reforça o trabalho permanente da Guarda Civil Metropolitana na proteção do patrimônio público municipal e no apoio à segurança da população de João Pessoa.