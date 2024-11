João Pessoa recebe 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia; veja programação

Arquivo/Secom

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) dá início nesta quinta-feira (28) à programação da 21ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) em João Pessoa. Com o tema “Biomas do Brasil: diversidade, saberes e tecnologias sociais”, o evento, que é gratuito, oferece ao público a possibilidade de ter uma imersão nas riquezas naturais e culturais do país. O evento vai até domingo (1°) e as atividades acontecem no Espaço Cultural José Lins do Rego, em Tambauzinho.

O evento tem início na quinta-feira (28) pela manhã, a partir das 8h, com as competições de E-Sport lol e E-sport Valorant, no palco principal no horário de 10h até 19h. No turno da tarde, 14h às 18h, acontecerá a Copa de Robótica, na arena robótica.

O tema do evento também destaca a importância do papel transformador das tecnologias sociais, desenvolvidas a partir desses saberes e voltadas para soluções sustentáveis e inclusivas, juntamente com a contribuição de projetos inovadores e de iniciativas que fazem parte do sistema de ciência, tecnologia e inovação, na busca por respostas eficazes aos desafios contemporâneos enfrentados nos biomas brasileiros.

A escolha reflete a urgência em reconhecer, valorizar e proteger a riqueza de biodiversidade encontrada nos diversos biomas brasileiros (Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, além do Sistema Costeiro-Marinho) e a riqueza de conhecimentos tradicionais das comunidades que neles habitam.

Em João Pessoa, a 21ª SNCT acontecerá em parceria com o HQPB 2024, um dos maiores eventos de quadrinhos do Estado, onde contará com campeonato de Card Game, mostra de Cinema, Campeonato de Cosplay, Campeonato de Dança Kpop e Workshops.

O evento atraiu mais de 60 mil participantes, gerando empregos, incentivando o turismo e fortalecendo a indústria criativa regional, e este ano a expectativa é ultrapassar os 90 mil visitantes, de acordo com a Secretaria de Ciência e Tecnologia (SECITEC).

Confira, abaixo, a programação completa:

DIA 28 – QUINTA-FEIRA

SOLENIDADE DE ABERTURA

Abertura (cultural)

Local: Teatro Paulo Pontes

Hora: a confirmar

Campeonato de e-sport lol

Local: Palco Principal

Hora: 10h – 19h

Campeonato de e-sport Valorant

Local: Palco Principal

Hora: 10h – 19h

Mostra de robótica

Local: Arena de Robótica (M1)

Hora: 10h – 16h

Mostra de cinema

Local: Cine Banguê

Hora: 12h – 17h

Mostra de jogos independentes da Paraíba

Local: a definir

Hora: 10h – 19h

Workshops profissionalizantes voltados ao mercado de jogos

Local: Auditório do Mezanino 2

Hora: 14h – 16h

Segundo Desafio em História da Paraíba

Local: Salas Mezanino 2

Hora: 8h – 12h30

Desafio Cidade Inovadora – etapa final/premiação

Categoria Pessoa Física

Local: Salas Mezanino 2

Hora: 13h30 – 18h30

II Colóquio de Pesquisa e Colaboração em Tecnologias Quânticas

Local: Auditório do Mezanino 2

Hora: 8h – 18h

PodCast Tecnologia

Entrevistado: a confirmar

Hora: a confirmar

Local: Espaço Podcast

Espaço Inovação Tecnológica

Palestrante: a definir

Local: Espaço Inovação

Hora: 14h – 18h

Premiação I Feira de Ciências nos Municípios

Local: Teatro de Arena

Hora: 15h – 17h

DIA 29 – SEXTA-FEIRA

Campeonato de e-sport lol

Local: Palco Principal

Hora: 10h – 19h

Campeonato de e-sport Valorant

Local: Palco Principal

Hora: 10h – 19h

Mostra de robótica

Local: Arena de Robótica (M1)

Hora: 10h – 16h

Mostra de cinema VR

Local: Cine Banguê

Hora: 12h – 17h

Campeonato cosplay

Local: Palco Principal

Hora: 14h – 15h

Mostra de jogos independentes da Paraíba

Local: a definir

Hora: 10h – 19h

Workshops profissionalizantes voltados ao mercado de jogos

Local: Auditório do Mezanino 2

Hora: 14h – 16h

Primeira Olimpíada Intermunicipal de Ciências

Local: Central de Aulas da UFPB

Hora: 8h – 12h30

Campeonato Municipal de Artes com Resíduos Eletrônicos (Campeonarte)

Local: Teatro de Arena

Hora: 13h – 18h30

Desafio Cidade Inovadora – etapa final/premiação

Categoria : Startup

Local: Auditório do Mezanino 2

Hora: 13h30 – 18h30

Painel Presença Paraibana em BigTechs

Local: Sala de Concertos

Hora: 9h – 11h

Painel Empreendedorismo em Tecnologia e Inovação

Local: Sala de Concertos

Hora: 11h – 13h

Painel Iniciativas do Sistema Bancário para Fomento em Tecnologias Sociais

Local: Sala de Concertos

Hora: 14h – 16h

Painel Políticas Públicas para Fomento em Tecnologias Sociais

Local: Sala de Concertos

Hora: 16h – 18h

PodCast Tecnologia

Entrevistado: a confirmar

Local: Espaço Podcast

Hora: a definir

Espaço Inovação Tecnológica

Palestrante: a definir

Local: Espaço Inovação

Hora: 14h – 18h

Premiação I Feira de Ciências nos Municípios

Local: Teatro de Arena

Hora: 15h – 17h

DIA 30 – SÁBADO

Campeonato de e-sport lol

Local: Palco Principal

Hora: 10h – 19h

Campeonato de e-sport Valorant

Local: Palco Principal

Hora: 10h – 19h

Mostra de robótica

Local: Arena de Robótica (M1)

Hora: 10h – 16h

Campeonato de card games

Local: Auditório do Mezanino 2

Hora: 14h – 19h

Mostra de cinema

Local: Cine Banguê ( a confirmar)

Hora: 12h – 17h

Campeonato cosplay

Local: Palco Principal

Hora: 14h – 15h

Mostra de jogos independentes da Paraíba

Local: a definir

Hora: 10h – 19h

Workshops profissionalizantes voltados ao mercado de jogos

Local: Auditório do Mezanino 2

Hora: 14h – 16h

Olimpíada Paraibana de Matemática

Local: Central de Aulas da UFPB

Hora: 8h – 12h30

Simpósio Nacional de Mídia e Inteligência Artificial

Local: Sala de Concertos

Hora: 9h – 12h

Simpósio Nacional de Inovação Tecnológica e Educação Midiática: da TV 3.0 ao combate à desinformação

Local: Sala de Concertos

Hora: 14h – 18h

DIA 1 – DOMINGO

Campeonato de e-sport lol

Local: Palco Principal

Hora: 10h – 19h

Mostra de robótica

Local: Arena de Robótica (M1)

Hora: 10h – 16h

Campeonato de card games

Local: Auditório do Mezanino 2

Hora: 14h – 19h

Mostra de cinema VR

Local: Cine Banguê

Hora: 12h – 17h

Campeonato cosplay

Local: Palco Principal

Hora: 14h – 15h

Campeonato de dança kpop

Local: Palco Principal

Hora: 15h – 17h

Mostra de jogos independentes da Paraíba

Local: a definir

Hora; 10h – 19h

Workshops profissionalizantes voltados ao mercado de jogos