Agora tem trabalho

Prefeitura investe mais de R$ 400 milhões em obras de Infraestrutura e melhora qualidade de vida dos moradores

08/06/2023 | 18:00 | 217

Vinte escolas reformadas entregues e outras 32 com obras de reestruturação e adequação física em andamento. Esse é o balanço apenas da revolução que a Prefeitura de João Pessoa promove na Educação, com mais de R$ 50 milhões investidos. Somando todas as obras entregues, em execução ou já contratadas nas mais diversas áreas, o investimento na infraestrutura da cidade já ultrapassa os R$ 400 milhões, com intervenções que estão melhorando a qualidade de vida da população.

Um exemplo é o programa de pavimentação, que já entregou mais de 120 ruas com calçadas padronizadas, outras 190 estão com obras em andamento e 700 receberam ordem de serviço. Até o final de 2024, serão mais de mil ruas pavimentadas entregues. Ainda nesse segmento, a Prefeitura já ultrapassou a marca de 70 quilômetros de vias asfaltadas ou recapeadas, com obras executadas em 116 ruas de 40 bairros. A previsão é de que mais 150 km sejam executados.

“Já demos 862 ordens de serviço, o que representa esse total de investimento. São obras em diversas áreas e em todas as regiões da cidade. Vem aí o Parque das Três Ruas, obra integrada ao viaduto dos Bancários, que o Governo do Estado está fazendo, assim como no Distrito Industrial, juntamente com outra obra do Governo. Estamos executando o Parque da Cidade, no Aeroclube, e ainda temos mais R$ 300 milhões de recursos assegurados para serem licitados, que vão garantir mais obras de infraestrutura na cidade”, disse o secretário de Infraestrutura (Seinfra), Rubens Falcão.

Outro programa que vem beneficiando a população, oferecendo uma melhor visibilidade, conforto e sensação de segurança é o de iluminação de LED, que já foi concluído em 26 bairros ou comunidades da cidade, além de diversos corredores principais para melhorar as condições do trânsito. Esse modelo permite, inclusive, mais economia para os cofres públicos. “Porque trabalha com a metade da potência, sem contar que as lâmpadas são muito mais duradoras em relação às outras”, disse Joyce Alves, diretora de Iluminação Pública da Seinfra, lembrando que a meta da Prefeitura é colocar esse modelo em toda Capital até o final de 2024.

Na área de drenagem, a Seinfra vem focando em pontos críticos e históricos de alagamento, investindo cerca de R$ 35 milhões em obras para implantação, ampliação e recuperação de redes de drenagem. No Novo Milênio, houve duplicação da capacidade das águas da chuva, com serviços executados na Avenida Belém, Fortaleza, Nilton Júnior e Severina Crispim Veras. “Já percebemos o resultado nessas chuvas recentes, que não acumulou água. Antes, a gente mal podia sair de casa”, disse o motorista por aplicativo, Bruno Fernandes.

As intervenções ainda foram realizadas na Avenida Hilton Souto Maior, em Mangabeira (em frente ao shopping), e também no Valentina de Figueiredo e Bairro das Indústrias (ambos com ampliação da drenagem). Em Paratibe, José Américo e Centro, houve reposição de galeria e construção de ponte de ala. No Parque Solon de Lucena (Lagoa), no Centro e em Oitizeiro, a obra foi de recuperação de drenagem. A Seinfra ainda executa obras no Bosque Parque das Águas, em Mangabeira.

Nesse volume de investimento, que inclui uma série de intervenções, como construção de praças, reforma de mercados e cozinhas comunitárias, recuperação do Hotel Globo e Conventinho, além de serviços de manutenção, destacam-se ainda as seguintes obras:

Restruturação da calçadinha de Cabo Branco – A primeira parte, a de drenagem, recuperação da calçadinha com itens de acessibilidade, reconstrução da pista de rolamento com pavimentação em asfalto, construção de muro de gabião e recuperação da ciclofaixa, foi inaugurada. Foram utilizados R$ 4,5 milhões.

Agora, a Seinfra realiza outra etapa – a da contenção da calçadinha para, em seguida, iniciar a reestruturação com a instalação dos equipamentos públicos, ciclofaixa, além da implantação de paisagismo, bancos, academias da terceira idade e do espaço de contemplação. O investimento total é de R$ 7,4 milhões. “É uma obra que está pronta para conter o avanço do mar e preservar o espaço público. O muro foi feito de forma a ter uma proteção correta, durabilidade e tem um padrão visual diferenciado”, explicou o secretário Rubens Falcão.

Terminal de Integração do Valentina – A obra que vai beneficiar cerca de 130 mil usuários que utilizam diariamente o transporte coletivo segue em ritmo acelerado. Ao todo, 60% do cronograma já foi executado, como a estrutura metálica da plataforma (com a coberta), as alvenarias da administração do campo, instalações hidráulicas, coberta da administração, luminárias e forro, bem como as divisórias de granito e as bancadas que também foram todas instaladas. O investimento é de R$ 4,8 milhões e a previsão de conclusão é para o próximo mês de julho.

O comerciante Benevenuto Gonçalves da Costa, de 67 anos, disse que a espera por um ônibus perto de casa costuma demorar muito, sem contar as longas distâncias e a lotação em determinados horários. “É um problema que eu sempre convivi aqui no Valentina, mas que não vai existir mais com a construção do terminal. Vai ter mais ônibus e para vários lugares”, comemorou.

Parque da Cidade – No momento, a Seinfra executa o projeto viário, com alargamento de vias e implantação de binários. No total, 45 ruas estão inseridas no projeto, que também prioriza ciclovias, calçadas padronizadas e itens de acessibilidade. O projeto conta com equipamentos como quadra de tênis, futebol society, tênis de praia, pista de skate e patinação, viveiro, academia ao ar livre, parquinho, espaços para eventos, piqueniques, lagos, decks, mirantes elevados e diversos outros espaços de convivência.

Parque das Três Ruas – Com investimento de mais de R$10,6 milhões, a obra está sendo realizada numa área de 9,3 hectares, no bairro dos Bancários, com diversos locais de lazer, convívio e contemplação, onde a população poderá usufruir de três espaços – o Recanto dos Esportes, Recanto das Crianças e Recanto das Árvores.