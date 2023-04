Neste sábado

População comparece às unidades de saúde para receber imunizantes do ‘Dia D’ de Multivacinação

15/04/2023 | 12:00 | 44

Quem é vacinado, está mais protegido contra as doenças. Foi com esse pensamento que o casal de aposentados Francisco de Assis, 72 anos, e Vespertina Feitosa, 78 anos, foi até a Unidade de Saúde da Família (USF) Viver Bem, no Jardim Treze de Maio. Eles aderiram ao ‘Dia D’ de Multivacinação, realizado pela Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS). A programação começou às 8h e segue até as 22h, em diferentes pontos de atendimento.

A campanha contempla os grupos prioritários das campanhas ativas, a exemplo da Influenza e Covid-19, e serve de alerta para atualização do cartão de vacinas com os 29 tipos de imunizantes disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para crianças, adolescentes, adultos e idosos.

Francisco de Assis e Vespertina Feitosa foram imunizados contra Influenza e Covid-19, ambos receberam a dose bivalente. “Eu não tomei a quarta dose da vacina contra Covid-19, mas me explicaram que não tem problema. Com a bivalente, estarei protegido”, conta ele, que afirma não ter sido infectado pelo coronavírus. O casal ainda levou a filha e o netinho de quatro anos para completar o esquema vacinal.

Nas USFs, houve atendimento em todas as salas de vacina, com exceção das USF Roger III e USF Alto do Céu. O serviço foi ofertado das 8h às 12h, assim como no Centro Municipal de Imunização. Agora, às 13h, tem início o atendimento nas Policlínicas Municipais, funcionando até as 17h, e no ponto fixo localizado no Mangabeira Shopping, com acessos para pedestres e drive-thru, que vai até as 22h.

A aposentada Zélia Araújo, reservou um momento da manhã deste sábado para ser vacinada contra a Influenza, no Centro Municipal de Imunização. “Eu recebo o imunizante todo ano. Sempre me cuido. A bivalente contra Covid-19 eu já tomei no início do ano e as demais já estão atualizadas”, comenta.

Na USF São Rafael, no bairro de Castelo Branco, a realização do ‘Dia D’ foi diferenciada. Os médicos residentes se fantasiaram de princesas e super-heróis para animar as crianças que foram receber os imunizantes, tornando a vacinação mais agradável e evitando o choro dos pequenos.

O chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa, Fernando Virgolino, afirma que a realização do ‘Dia D’ é uma oportunidade para as pessoas atualizarem o cartão de vacina. Segundo ele, a mobilização garante o cuidado preventivo e contínuo contra diversas doenças causadas por vírus e bactérias. Para resolver quaisquer dúvidas, os profissionais de saúde da Rede Municipal estão à disposição da população.

A atendente de padaria, Rafaela Limeira, aproveitou o final de semana para levar as filhas Maria Luisa, de 11 anos, e Maria Eduarda, de 5 anos, para receber os imunizantes da campanha. “É bom que aconteceu o ‘Dia D’ porque durante a semana não tenho como trazer as meninas”. Maria Luisa recebeu uma dose contra Influenza e conta que não doeu nada. Já Maria Eduarda fez carinha de choro ao receber a segunda dose contra Covid-19.

Covid-19 – A oferta de vacinas contra a Covid-19 é para o público a partir dos seis meses de idade. O imunizante da Pfizer Bivalente é exclusivo para indivíduos que fazem parte dos grupos prioritários: pessoas imunocomprometidas; com comorbidades e pessoas com deficiência permanente acima de 12 anos de idade; idosos acima de 60 anos de idade; gestantes; puérperas (mulheres até 45 dias após o parto); integrantes de comunidades quilombolas e trabalhadores de saúde.

Para tomar o imunizante bivalente é necessário que o usuário tenha recebido ao menos duas doses de vacinas monovalentes como esquema primário. O intervalo para doses de reforço é a partir de quatro meses contados a partir da última dose de reforço monovalente ou última dose do esquema primário.

Influenza – A vacina contra a Influenza é trivalente e apresenta três tipos de cepas: A/Sydney/5/2021 (H1N1)pdm09, A/Darwin/9/2021 (H3N2) e B/Áustria/02/1359417/2021 (linhagem B/Victoria).

Os grupos prioritários da campanha são: crianças de seis meses a menores de sete anos de idade; trabalhadores da saúde; gestantes; puérperas; professores do ensino básico e superior; povos indígenas; idosos com idade superior a 60 anos de idade; profissionais das Forças de Segurança e Salvamento; profissionais das Forças Armadas; pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais; pessoas com deficiência permanente; trabalhadores de transporte coletivo rodoviário urbano e de longo curso; trabalhadores portuários; funcionários do sistema de privação de liberdade; população privada de liberdade com mais de 18 anos de idade e adolescentes e jovens em medidas socioeducativas.

Documentação – No momento da vacinação, é necessário apresentar um documento oficial e cartão de vacina, que comprove outras doses dos imunizantes que previnem contra a Covid-19, e o Cartão do SUS. No caso de pessoas imunocomprometidas, com deficiência e comorbidades, há a necessidade de apresentação da cópia do laudo ou declaração médica que ficará retida no local.

Já os trabalhadores de saúde precisam apresentar cópia de documento que comprove vínculo ativo (carteira do conselho profissional ou contracheque), que também deve ficar retida no local. No caso de estudantes que estagiam em serviço de saúde, devem apresentar declaração da instituição de ensino e do serviço onde atuam.

Saiba quais vacinas estão disponíveis no SUS:

Vacinas para crianças

BCG: contra tuberculose;

Hepatite B;

Penta/DTP: combate difteria, tétano, coqueluche, meningite e poliomielite;

VIP/VOP: poliomielite (paralisia infantil);

Pneumocócia 10V (conjugada): previne doenças como pneumonia e meningite causadas por dez sorotipos da bactéria pneumococos;

Rotavírus Humano: previne o rotavírus, que provoca sintomas como diarreia, vômitos, febre e problemas respiratórios;

Meningocócica C: meningite;

Febre Amarela: disponível em áreas em que a vacina é recomendada pelo Ministério da Saúde;

Hepatite A;

Tríplice viral: combate sarampo, caxumba e rubéola;

Tetra viral: corresponde à segunda dose da tríplice viral e à dose da vacina varicela;

Varicela: corresponde à segunda dose da vacina varicela;

HPV;

Covid-19 (a partir dos seis meses de idade).

Vacinas para adolescentes

Hepatite B;

Meningocócica C: meningite;

Febre Amarela;

Tríplice viral: combate sarampo, caxumba e rubéola;

HPV;

Dupla adulto: combate difteria e tétano (reforço a cada dez anos);

Covid-19.

Vacinas para adultos e idosos

Hepatite B;

Febre Amarela;

Dupla adulto: combate difteria e tétano (reforço a cada dez anos);

Covid-19;

Covid-19 Bivalente (apenas para grupos prioritários);

Influenza (apenas para grupos prioritários).

Locais de vacinação ‘Dia D’ – sábado (15 de abril)

-Unidades de Saúde da Família (USF): 8h às 12h;

-Centro Municipal de Imunização (CMI): 8h às 12h;

-Policlínicas Municipais: 13h às 17h;

-Mangabeira Shopping: 13h às 22h.