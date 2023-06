Preservação ambiental

Semob-JP apresenta palestra sobre mobilidade sustentável na Semana Nacional do Meio Ambiente

13/06/2023 | 20:00 | 124

Representantes da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) participaram, na tarde desta terça-feira (13), da Semana Nacional do Meio Ambiente. Durante o evento, que ocorreu no auditório master da Uniesp, o superintendente Expedito Leite Filho e o superintendente-executivo, Marcos Souto Maior Filho, realizaram a palestra ‘Mobilidade Sustentável’.

Expedito Leite Filho ressaltou o compromisso da gestão municipal em desenvolver e praticar políticas públicas que fomentam a preservação ambiental. “João Pessoa hoje é uma referência no que diz respeito a preservação do meio ambiente. São diversas ações que já adotamos e também que estão em implantação visando sempre aliar as condutas de mobilidade aos aspectos sustentáveis”, destacou.

Marcos Souto Maior Filho, superintendente-executivo de Mobilidade Urbana, reforçou principalmente sobre a importância de melhorar a sustentabilidade pela vitalidade das pessoas. “Temos uma infinidade de atribuições pela Semob-JP, não apenas fiscalizar o trânsito ou dispor transporte público, mas também cuidar das pessoas em diversos aspectos. A Semob-JP pensa no futuro e isso inclui se preocupar com a qualidade de vida de todos, sendo essencial essa convergência entre as secretarias municipais em eventos como esse, que pensam no futuro da nossa sociedade”, disse.

Wellison Silveira, responsável pela Secretaria de Meio Ambiente (Semam), também fez questão de enfatizar esta parceria com a Semob-JP em prol do meio ambiente e mobilidade sustentável. “A Semob-JP foi essencial para elaboração desse plano de ação climática, reforçando este compromisso de que somos uma gestão comprometida com o meio ambiente”, afirmou.

Durante a palestra foram abordados assuntos como mobilidade urbana sustentável, redução da emissão de gás carbônico através da renovação de 80 novos ônibus zero-quilômetro e seminovos, vistoria continua na frota de táxi, escolar e turismo, incentivo a prática de atividades físicas com veículos não poluentes como bicicletas, reciclagem de placas de trânsito e abrigos, manutenção e expansão da malha cicloviária, entre outros.

Também prestigiaram a palestra, Sanderson Cesário (diretor de operações da Semob-JP), Marcos Holmes (diretor administrativo-financeiro da Semob-JP), Victor Gomes (diretor de transportes da Semob-JP), além dos diversos servidores e técnicos da autarquia de trânsito, assim como estudantes universitários e representantes de órgãos e empresas ligadas ao transporte e/ou ao meio ambiente.

O evento segue nesta quarta-feira (14) e quinta-feira (15).

Confira programação completa:

Quarta-feira (14)

9h às 12h – Bloco Central Uniesp – Auditório Executivo

VI Fórum de Sustentabilidade e Meio Ambiente

9h às 12h– Bloco Central Uniesp – Auditório Master

Painel Diretrizes dos Recursos Hídricos e Sólidos

9h às 12h – Bloco Central Uniesp – Sala de Informática

Hackathon – Secitec João Pessoa

14h às 17h – Bloco Central Uniesp – Auditório Master

Fórum de Educação Ambiental e Zoo

14h às 17h – Hackathon – Secitec João Pessoa

Quinta-feira (15)

9h às 12h – Bloco Central Uniesp – Auditório Master

Encerramento do Mês do Meio Ambiente com:

– Palestra Temática Causa Animal – Município de João Pessoa

– Palestra ESG (Environmental, Social and Governance) – Práticas Sustentáveis nas Empresas – Instituto Solidariedade

– Entrega dos Selos Ambientais

– Encerramento do Hackathon