URGENTE! Gabigol com Camisa do Corinthians É FAKE Designer Analisa Suposta Foto

Gabigol com Camisa do Corinthians? Designer Analisa Suposta Foto e Levanta Dúvidas

Uma foto de Gabigol, atacante do Flamengo, vestindo uma camisa do Corinthians causou alvoroço nas redes sociais na noite de quinta-feira (16). A assessoria de imprensa do jogador rapidamente alegou que a imagem era uma montagem, mas um designer especializado em esportes trouxe uma nova perspectiva sobre o caso.

O diretor de arte conhecido como ‘Don’ postou sua análise técnica nas redes sociais, afirmando que, a princípio, a foto não parece ser resultado de edição. Ele observou que os pixels não apresentam rastros típicos de manipulação digital, embora os logotipos na camisa estejam borrados, algo que ele considera normal devido ao ângulo da fotografia.

“Falando tecnicamente mesmo: não parece ser edição. Os pixels não têm rastro de edição, mas os logos estão bastante borrados. O que é normal pelo ângulo da foto”, explicou Don em sua postagem.

Don também mencionou que, se a foto fosse uma edição, a camisa original de Gabigol provavelmente já era preta, e o editor precisaria de uma imagem da camisa do Corinthians em um ângulo muito semelhante para realizar a montagem com precisão.

“Se for edição, a camisa que o Gabigol estava usando já era preta, e o editor tinha a camisa do Corinthians num ângulo bem parecido com esse aí, praticamente idêntico”, completou Don.

Apesar de descartar a edição como uma possibilidade simples, o designer admitiu que, com um profissional altamente qualificado, a edição poderia ser possível. “Eu praticamente descarto a possibilidade de edição pelo número de variáveis necessárias para chegar nisso aqui, mas sim, é possível. Precisaria disso tudo que falei mais um excelente designer”, concluiu.

A polêmica surgiu durante uma folga do Flamengo, quando Gabigol organizou um churrasco em sua casa com a presença de funcionários do clube. A foto com a camisa do Corinthians vazou nesse contexto. Nos bastidores, Gabigol nega ter divulgado a imagem e busca identificar o autor da foto, em meio a rumores sobre sua renovação de contrato e o interesse do Corinthians.

A situação ganhou repercussão significativa, especialmente devido ao contexto de negociação e as recentes polêmicas envolvendo o jogador. Enquanto isso, torcedores do Corinthians e do Flamengo continuam a especular sobre o futuro de Gabigol.

José Roberto Lamacchia, Dono da Crefisa, em Conversas nos EUA para Adquirir 70% da SAF do Vasco

Na sexta-feira, 17 de maio de 2024, uma notícia envolvendo o empresário José Roberto Lamacchia, proprietário de empresas como Crefisa, Crefipar e Placar Linhas Aéreas, agitou o cenário esportivo brasileiro. Lamacchia viajou para Nova York para tratar pessoalmente sobre a possível aquisição de 70% da SAF (Sociedade Anônima de Futebol) do Vasco da Gama, que atualmente está sob controle da 777 Partners, uma empresa norte-americana.

A viagem de Lamacchia aos Estados Unidos aconteceu no início da semana, acompanhado por Leila Pereira, sua esposa e presidente do Palmeiras. Ambos estão envolvidos nas negociações relacionadas à possível compra da SAF do Vasco. No entanto, Leila negou, por meio de sua assessoria, qualquer envolvimento direto no negócio.

A possível aquisição dos 70% da SAF do Vasco pela Crefisa, sob o comando de Lamacchia, ocorre em meio a um contexto delicado. A 777 Partners, empresa atualmente controladora da SAF do Vasco, está sob investigação nos Estados Unidos por fraudes contábeis e possível pirâmide financeira. Isso resultou em uma liminar que afastou temporariamente a empresa do controle da operação do futebol do Vasco.

Embora o empresário José Roberto Lamacchia e sua esposa, Leila Pereira, não tenham comentado publicamente sobre as negociações, especula-se que as conversas estejam em estágio avançado. Além disso, o ex-jogador Pedrinho, atual presidente do Vasco, admitiu ter proximidade com Lamacchia, mas não forneceu detalhes sobre as negociações em andamento.

A possibilidade de a Crefisa adquirir os 70% da SAF do Vasco tem gerado intensos debates entre os torcedores e a comunidade esportiva. Além disso, o jornalista Rodrigo Capelo, do GE.com, revelou que a Crefisa já iniciou um processo de Due Diligence para avaliar os riscos envolvidos no negócio.

Vale ressaltar que José Roberto Lamacchia e Leila Pereira recentemente adquiriram a gestão da Arena Barueri por 35 anos e fundaram a Placar Linhas Aéreas, que oferece serviços de fretamento para o Palmeiras e outras equipes.

Enquanto as negociações continuam em curso, o futuro da gestão do futebol do Vasco permanece incerto, com potenciais mudanças significativas no horizonte. Acompanharemos de perto os desdobramentos dessa história e os impactos que poderá ter no cenário esportivo brasileiro.

Josh Wander, Mollie Wander e Steve Pasko Renunciam aos Cargos na 777 Partners

Uma Mudança Significativa na Gestão da Operação de Futebol

Na sexta-feira, 17 de maio de 2024, uma notícia surpreendente agitou o mundo do futebol: Josh Wander, sua irmã Mollie e Steve Pasko renunciaram aos seus cargos como diretores da 777 Partners, empresa responsável pela gestão de operações relacionadas ao futebol como noticiado em https://pantanalnoticiasms.com.br.

A renúncia dos três executivos representa uma mudança significativa na estrutura de liderança da 777 Partners, bem como nas empresas sob seu controle que operam no setor do futebol. A saída desses membros da alta administração levanta diversas questões sobre os motivos por trás de suas renúncias e o impacto que isso terá nas operações futuras.

Embora os detalhes específicos sobre os motivos da renúncia não tenham sido divulgados publicamente, a notícia gerou especulações e debates intensos dentro da comunidade esportiva e entre os investidores da 777 Partners. Alguns analistas sugerem que as renúncias podem estar relacionadas a divergências estratégicas ou diferenças na visão de longo prazo para as operações de futebol.

A 777 Partners desempenha um papel crucial na gestão de operações de futebol em várias frentes, incluindo investimentos em clubes, agenciamento de jogadores, patrocínios e direitos de transmissão. Portanto, a saída de três diretores-chave como Josh Wander, Mollie Wander e Steve Pasko certamente terá um impacto significativo no futuro das operações da empresa no mundo do futebol.

Além disso, a renúncia desses executivos também pode desencadear uma reestruturação mais ampla dentro da 777 Partners, com a nomeação de novos líderes para assumir os cargos deixados vagos. Isso poderia resultar em uma mudança de direção estratégica ou na implementação de novas políticas e iniciativas para impulsionar o crescimento e o sucesso das operações de futebol da empresa.

No entanto, é importante observar que as informações disponíveis até o momento são limitadas e que mais detalhes podem surgir nos próximos dias. Enquanto isso, a comunidade esportiva e os investidores aguardam ansiosamente por atualizações adicionais sobre essa importante mudança na gestão da 777 Partners e suas implicações para o mundo do futebol.