Lucas Ribeiro acompanha monitoramento das forças de segurança e participa da abertura do carnaval de Patos — Governo da Paraíba

O vice-governador Lucas Ribeiro cumpriu agenda, nesse sábado (7), no município de Patos, onde acompanhou de perto a atuação das forças de segurança responsáveis pelo planejamento dos festejos carnavalescos. Ele esteve no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), estrutura que reúne tecnologia, inteligência e integração entre os órgãos para garantir mais tranquilidade à população.

Ao acompanhar o funcionamento do CICC, o vice-governador destacou que os investimentos do Governo do Estado em tecnologia e integração das forças têm sido determinantes. “A Paraíba é hoje um dos estados mais seguros do Nordeste porque trabalha com planejamento e investimento permanente. Além de ampliar e valorizar nosso efetivo, fortalecemos a nossa segurança com tecnologia, com equipamentos modernos, com integração das forças e presença efetiva nas ruas, garantindo respostas rápidas e firmes”, afirmou Lucas Ribeiro.

O CICC ampliou a capacidade de planejamento e resposta das polícias e, durante o período de carnaval, opera com atenção redobrada. Do local, equipes acompanham em tempo real a movimentação nos principais pontos da festa, direcionando o trabalho das guarnições nas ruas. Atualmente, cerca de 140 profissionais de diferentes instituições atuam de forma integrada na estrutura.

O diretor regional do CICC de Patos, tenente-coronel Jurandir, explicou que houve reforço específico para o evento. “Para o pré-carnaval que acontece na Alça Sudeste, ampliamos em 100% o efetivo. Temos uma equipe dedicada exclusivamente ao local e cerca de 12 câmeras dando suporte às informações para todos os órgãos de segurança, como Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e também equipes da Prefeitura. Tudo é acompanhado em tempo real para apoiar a tomada de decisões”, detalhou o diretor.

O CICC de Patos, que se aproxima de quatro anos de funcionamento, já apresenta resultados expressivos para a segurança pública da cidade. Nos últimos anos, houve redução de cerca de 70% nos roubos de veículos no município. Em relação aos homicídios, o índice de resolução chegou a 70% em 2024, avançando para 100% de elucidação ao final de 2025.

Abertura do Sol Folia – À noite, Lucas Ribeiro participou da abertura oficial da programação do Sol Folia ao lado do prefeito de Patos, Nabor Wanderley, do presidente da Câmara, Hugo Motta, e de outras lideranças políticas da região. O evento se encerra neste domingo (8), com os trios elétricos percorrendo a Alça Sudeste.