Prefeitura alerta para a importância da segunda dose da vacina contra a dengue em crianças e adolescentes

A Prefeitura de João Pessoa reforça o alerta sobre a importância da vacinação para as crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que ainda não iniciaram ou não concluíram o esquema vacinal contra a dengue. A imunização é realizada com a vacina Qdenga, disponibilizada gratuitamente nas unidades de saúde da rede municipal, e exige a aplicação de duas doses com intervalo de 90 dias para garantir a proteção completa.

A vacina contra a dengue foi incorporada ao Sistema Único de Saúde (SUS) em fevereiro de 2024. Segundo dados do DataSUS, desde o início da vacinação em João Pessoa, 24.562 crianças e adolescentes receberam a primeira dose do imunizante. No entanto, apenas 10.248 pessoas desse público retornaram para completar o esquema vacinal com a segunda dose. Diante desse cenário, a Prefeitura de João Pessoa convoca e alerta os pais e responsáveis sobre a importância de garantir a aplicação da segunda dose, que é fundamental para assegurar a proteção completa contra a doença.

No período de 9 a 27 de fevereiro, será realizada uma estratégia estadual de mobilização e intensificação da vacinação contra a dengue, com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e reduzir o risco de adoecimento. A ação prioriza crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. Como parte da estratégia de mobilização e chamamento, será promovido o Dia D de Vacinação, no dia 28 de fevereiro, reforçando as ações e garantindo maior acesso da população-alvo à imunização.

“A vacinação contra a dengue é um cuidado essencial para proteger as crianças e adolescentes de uma doença que pode evoluir de forma grave. Atualmente há a circulação de diferentes sorotipos do vírus, o que aumenta o risco de complicações, especialmente em casos de reinfecção. É importante garantir esse cuidado que está disponível em diversas salas de vacina da Capital”, orientou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa.

A vacina é eficaz contra os quatro sorotipos do vírus da dengue (DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4) e, o cumprimento do esquema completo é fundamental para a eficácia do imunizante. A data da segunda dose é registrada na caderneta de vacinação e deve ser rigorosamente respeitada.

No ano passado, o sorotipo DEN-3 gerou maior preocupação entre as autoridades de saúde por ser considerado um dos mais virulentos, com elevado potencial para causar formas graves da doença. A circulação simultânea de diferentes sorotipos aumenta o risco de complicações, especialmente em casos de reinfecção.

Recomendação – A vacina Qdenga é indicada para crianças e adolescentes de 10 a 14 anos que residem em regiões prioritárias para o combate à dengue. No entanto, alguns grupos não podem ser imunizados, incluindo: indivíduos com imunodeficiência congênita ou adquirida; pacientes com HIV sintomático ou com função imunológica comprometida; pessoas com alergia a componentes da vacina; gestantes e lactantes.

Para quem teve diagnóstico recente de dengue, a orientação é aguardar seis meses após o início dos sintomas para iniciar o esquema vacinal contra a doença. Caso a pessoa tenha dengue após o recebimento da primeira dose, não há alteração no intervalo entre as aplicações, desde que a segunda dose não seja aplicada em um período inferior a 30 dias do início da doença.

A vacinação é uma das formas mais eficazes de prevenção, especialmente para crianças e adolescentes. Quem está com o esquema vacinal incompleto ou a caderneta desatualizada, além de estar exposto à infecção, pode se tornar um vetor de transmissão.

Disk dengue – A Secretaria Municipal de Saúde de João Pessoa disponibilizou três novos números para o Disk Dengue. Os números (83) 3213-7781 e o (83) 3213-7782 funcionarão para atendimento por ligação. Já o (83) 99395-1971 é WhatsApp e permitirá também o envio de fotos e vídeos dos possíveis criadouros. Por meio deles, a população pode registrar denúncias de possíveis focos do mosquito Aedes aegypti, além de tirar dúvidas com profissionais da gerência de vigilância ambiental. O horário de funcionamento deste serviço é de segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17h.

Saiba onde se vacinar nos pontos fixos e móveis.

Quiosque na Orla – Avenida Cabo Branco (próximo à entrada da Cidade do Forró)

Horário: segunda a sexta-feira, das 17h às 21h.

Unidades de Saúde da Família (USFs)

Horário: das 7h às 11h e das 12h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Policlínicas Municipais (Cristo, Mangabeira, Mandacaru, Jaguaribe e Praias).

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Centro Municipal de Imunização (Torre)

Horário: das 8h às 16h

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Dengue: adolescentes de 10 a 14 anos;

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Home Center Ferreira Costa – BR 230 – Aeroclube

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 8h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanhas:

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Sul – Bancários

Horário: 12h às 21h (segunda a sexta) e das 10h às 16h (sábados)

Todas as vacinas do calendário de rotina e de campanha:

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos.

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusivo para gestantes.

Shopping Tambiá

Horário: 12h às 20h (segunda a sexta) e das 9h às 16h (sábados)

Todos os imunizantes do calendário de rotina e de campanha:

Influenza: todas as pessoas a partir dos 6 meses de idade;

Covid-19: crianças menores de 5 anos e grupos prioritários;

HPV: atualização para o público de 9 a 19 anos;

Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tipos A e B: exclusiva para gestantes.

Vacinação de urgência – Centro Municipal de Imunização (CMI) (Torre)

Horário: finais de semana das 8h às 12h;

Vacinas: antirrábica humana e dT (difteria e tétano)

Público: pessoas que sofreram acidentes com objetos perfurocortantes ou mordidas por cães, gatos ou outros animais em situações de risco para raiva.