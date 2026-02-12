Por MRNews



O prêmio do concurso 2.970 da Mega-Sena acumulou neste sábado (7). No próximo sorteio, o prêmio deve ser de R$ 47 milhões.

Nenhum apostador acertou as seis dezenas: 22 – 32 – 37 – 41 – 42 – 59

Vinte e duas apostas ganharam a quinta, cada uma no valor de R$ 103.128,37.







Outras 2.828 apostas levaram a quadra e irão receber R$ 1.322,42 cada.