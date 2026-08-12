Projeto da 14ª Gerência Regional de Educação garante 1º lugar da Paraíba no Prêmio Educador Transformador — Governo da Paraíba

A gestão educacional desenvolvida pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB), segue ganhando destaque nacional. Um exemplo desse trabalho é o reconhecimento conquistado por Gemerson Roque, gerente regional de Educação da 14ª Gerência Regional de Educação (GRE), com sede em Mamanguape, que obteve o 1º lugar estadual no Prêmio Educador Transformador, na categoria Gestão Educacional Transformadora.

Em sua 3ª edição, o Prêmio Educador Transformador tem como missão mobilizar e conectar educadores para a cocriação de soluções capazes de enfrentar os desafios contemporâneos do ensino. Inspirada no tema da Bett Brasil 2025, “Educação para enfrentar crises e construir futuros sustentáveis”, a premiação avaliou práticas que apresentassem respostas criativas a problemas reais identificados no currículo, na comunidade escolar e no sistema educacional.

A prática vencedora foi o projeto “Meu Dia de Gerente”, idealizado por Gemerson Roque e desenvolvido no âmbito da 14ª GRE da rede estadual de ensino da Paraíba. A iniciativa dialoga diretamente com o tema da premiação ao apostar no protagonismo estudantil e na formação de lideranças jovens, preparando estudantes para o enfrentamento de desafios complexos e para o exercício da cidadania.

Lançado em parceria com o novo Conselho de Líderes da regional, o projeto permite que representantes de turma acompanhem, a cada quinze dias, a rotina administrativa e pedagógica da Gerência Regional de Educação. Durante a imersão, os alunos participam de reuniões, visitam setores e apresentam demandas diretas de suas escolas, vivenciando de perto o funcionamento da gestão pública educacional e os processos de tomada de decisão.

A iniciativa acontece anualmente, de acordo com o calendário escolar, e tem como objetivo fortalecer a democracia dentro da escola, além de contribuir para a formação de jovens mais conscientes, participativos e preparados para colaborar com a melhoria da qualidade do ensino em suas comunidades.

Com a conquista do primeiro lugar estadual, Gemerson Roque e a 14ª Gerência Regional de Educação representarão a Paraíba na etapa nacional do Prêmio Educador Transformador, além de participarem da Bett Brasil 2026, o maior evento de educação e tecnologia da América Latina. Projetos de maior destaque também poderão representar o Brasil na Bett UK 2026, em Londres.

O Prêmio Educador Transformador é realizado pelo Sebrae, Bett Brasil e Instituto Significare, com apoio do Instituto Ayrton Senna, e reconhece professores e gestores da educação pública e privada em três categorias: Inovação Pedagógica e Metodologias Ativas, Gestão Educacional Transformadora e Inclusão e Sustentabilidade na Educação.

“Receber esse reconhecimento é uma alegria imensa e uma grande responsabilidade. Esse prêmio não é individual, ele representa o trabalho coletivo de toda a equipe da 14ª Gerência Regional, das escolas, gestores, professores e, principalmente, dos nossos estudantes. O projeto ‘Meu Dia de Gerente’ nasce da crença de que a educação se constrói com diálogo, participação e protagonismo juvenil. Representar a Paraíba na etapa nacional mostra que estamos no caminho certo, fortalecendo uma gestão pública comprometida com a transformação social e com o futuro dos nossos jovens”, destacou Gemerson.