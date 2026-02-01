onde assistir, prováveis escalações e mais

O Campeonato Paraibano Pixbet 2026 segue a todo vapor. Neste sábado (31) tem Clássico Emoção, entre Campinense e Botafogo-PB, válido pela 5ª rodada. A bola rola no Estádio Amigão, em Campina Grande, às 16h30. A Raposa quer reencontrar o caminho das vitórias, enquanto o Belo quer surpreender o rival fora de casa. O jogo tem transmissão em TV aberta nas TV’s Cabo Branco e Paraíba.

Arte / Cisco Nobre

O Campinense é o 7º colocado na tabela de classificação, com cinco pontos conquistados em quatro rodadas, sendo até aqui uma vitória, dois empates e uma derrota. Na quarta-feira (28) a Raposa empatou fora de casa com o Confiança-PB, em 2 a 2, e agora quer voltar a vencer justamente em uma partida cheia de rivalidade, para tentar voltar ao G-4.

O Botafogo-PB vem de uma goleada diante do Pombal, pelo placar de 4 a 0, na última quarta-feira (28). O resultado colocou o Belo na liderança da competição, com oito pontos conquistados, porém ainda restam duas partidas para o fim da rodada, que acontecem na noite desta quinta-feira (29).

Estádio Amigão, em Campina Grande. (Foto: Divulgação/Governo da Paraíba)

Data, horário e local de Campinense x Botafogo-PB

Dia: 31 de janeiro (sábado)

Hora: 16h30

Local: Estádio Amigão, em Campina Grande

Transmissão de Campinense x Botafogo-PB

Onde assistir : Em TV aberta as TV’s Cabo Branco e Paraíba transmitem a partida, com Narração de Cristiano Sacramento , comentários de João Pedro Melo e reportagens de Ademar Trigueiro e Juliana Bandeira .

: Em TV aberta as transmitem a partida, com Narração de , comentários de e reportagens de e . Onde ouvir : Nas ondas do rádio as emoções ficam por conta da CBN, com narração de Raelson Galdino , comentários de Leonardo Alves e reportagens de Marcos Siqueira .

: Nas ondas do rádio as emoções ficam por conta da CBN, com narração de , comentários de e reportagens de . Onde acompanhar em tempo real : Uma hora antes da partida, o ge iniciará a atualização de todos os detalhes, lance a lance. CLIQUE AQUI e saiba como acompanhar.

Prováveis escalações

Campinense : Wallace, Augusto Potiguar, Erik Henrique, Lídio e Fernando Júnior; Patrick, Vitinho e Everton Heleno; Miguel Vinícius, Joãozinho e Jackson. Técnico: Evaristo Piza.

: Wallace, Augusto Potiguar, Erik Henrique, Lídio e Fernando Júnior; Patrick, Vitinho e Everton Heleno; Miguel Vinícius, Joãozinho e Jackson. Técnico: Evaristo Piza. Botafogo-PB : Michael Fracaro, Erik, Yan Souto, Marcio Silva e PK; Bull, Thallyson e Igor Maduro; Nenê. Guilherme Santos e Henrique Dourado. Técnico: Bernardo Franco.

Arbitragem

Dia a dia do Campinense

O elenco da Raposa se reapresenta na tarde desta quinta-feira (29), após o empate com o Pombal. O grupo realiza um treino no Renatão.

Dia a dia do Botafogo-PB

O elenco do Botafogo-PB se reapresenta a tarde, às 14h, na Maravilha do contorno. O técnico Bernardo Franco comanda um treino.

