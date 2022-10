Preço de medicamentos de marca varia 363,89% e de genéricos chega a 246,55%, segundo Procon de Campina Grande | Prefeitura de Campina Grande – PB

O Procon de Campina Grande divulgou, nesta sexta-feira (14), a pesquisa de preços de Medicamentos referente ao mês de setembro/22. No estudo, a variação de valores cobrados nas farmácias e drogarias campinense para medicamentos de marca ou referência chega a 363,89% e de medicamentos genéricos ao percentual de 246,55%. “Por isso é muito importante pesquisar os preços antes de efetivar a compra”, alerta Saulo Muniz, coordenador do órgão.

A pesquisa mensal comparativa de preço de medicamentos realizada pelo Procon-CG reúne 36 produtos mais usados pelo consumidor campinense, sendo 18 de marca e 18 genéricos. Desta vez o levantamento de preços ocorreu nos dias 23 e 28 de setembro em 22 estabelecimentos localizados em diferentes bairros da cidade.

Variação – De acordo com a pesquisa do Procon de Campina Grande, as maiores diferenças de preço encontradas entre os medicamentos de marca no mês de setembro/22 foram: do Paracetamol de 750 mg, com 20 comprimidos, cuja variação de preço foi de 118,37%, onde o menor preço encontrado foi de R$ 18,45, o maior de R$ 40,29 e o preço médio de R$ 34,42; e da Losartana Potássica de 50 mg, com 30 comprimidos, cuja variação de preço foi de 363,89%, onde o menor preço encontrado foi de R$ 11,99, o maior de R$ 55,62 e o preço médio de R$ 26,00.

Já com relação as maiores diferenças de preço encontradas entre os medicamentos genéricos, as maiores diferenças de preço encontradas foram: o Enantato de Noretisterona + Valerato de Estradiol de 50+5 mg/ml injetável c/1 seringa – 1 ml, cuja variação de preço foi de 150,00, onde o menor preço encontrado foi de R$ 12,00, o maior de R$ 30,00 e o preço médio de R$ 22,07; e o Naproxeno Sódico de 550 mg, com 10 comprimidos, cuja variação de preço foi de 246,55%, onde o menor preço foi R$ 5,80, o maior de R$ 20,10 e o preço médio de R$ 15,51.

O coordenador do Procon-CG, Saulo Muniz, destaca que comparando-se os preços médios dos genéricos com os de referência de mesma apresentação, constatou-se que, em média, os medicamentos genéricos são 63,71% mais baratos do que os de referência. “Pesquisar pode representar uma grande economia para o bolso do consumidor, para isso estudo Procon-CG está disponível no site do órgão: https://procon.campinagrande.pb.gov.br/category/pesquisa-de-preco/2022/”, finalizou Muniz.

Codecom