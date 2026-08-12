Seinfra segue com serviço de tapa-buraco e executa trabalho em mais de 20 bairros de João Pessoa

A Prefeitura de João Pessoa, através da Secretaria de Infraestrutura (Seinfra), segue com a operação tapa-buraco e serviços na rede de drenagem em 26 bairros da Capital, nesta quinta-feira (29). Esse serviço, realizado diariamente pela Diretoria de Manutenção Viária e Drenagem, garante vias mais seguras para condutores de veículos e pedestres, além de mais qualidade de vida, mobilidade e segurança à população.

A partir das 8h até o final do dia, as equipes de tapa-buraco estarão trabalhando nos seguintes bairros: Mangabeira, Bancários, Castelo Branco, Aeroclube, Bairro das Indústrias, Mumbaba, Jardim Cidade Universitária, Ernesto Geisel, João Paulo II, José Américo, Alto do Céu, Cristo Redentor, Alto do Mateus, Varadouro, Padre Zé, Água Fria, Anatólia, Bessa, Expedicionários, José Américo, Alto do Céu, Tambiá e Funcionários.

A Seinfra também está executando serviços de manutenção na rede de drenagem, como limpeza e desobstrução de galerias, adequação e manutenção de bocas de lobo e extensão de rede em Gramame, Valentina Figueiredo, Mangabeira, Muçumagro, João Paulo II e Alto do Céu.

Como solicitar – A população pode requerer os serviços de manutenção da Seinfra, como tapa-buraco, galerias, iluminação e terraplanagem, por meio do aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’. O app está disponível nas lojas Google Play e Apple Store gratuitamente.