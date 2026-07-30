Vitor Hugo, ex-prefeito de Cabedelo, tem casa assaltada e documentos furtados; VÍDEO

A casa do ex-prefeito de Cabedelo, na Paraíba, Vitor Hugo, foi assaltada e alguns documentos foram furtados, na cidade de Lucena, no Litoral Norte da Paraíba, na madrugada desta quarta-feira (29). Imagens de câmeras de segurança mostram a ação de suspeitos no local. Veja o vídeo acima.

O assalto aconteceu em uma casa utilizada pelo ex-prefeito nos finais de semana, na Praia da Guia. A ação foi registrada como furto qualificado em boletim de ocorrência na Polícia Civil. Ninguém estava na residência no momento da ação criminosa.

Pelas imagens de um circuito de segurança, cinco homens chegaram pelo rio em uma embarcação, invadiram a residência e fugiram levando, além de documentos, equipamentos eletrônicos e uma arma de fogo.

No boletim de ocorrência que foi registrado, foram especificadas cinco televisões roubadas, um micro-ondas, um aspirador de pó, além de um cofre fechado. Os suspeitos, que não foram localizados até a última atualização desta reportagem, estavam encapuzados durante a ação.

Também pelo registro das imagens, é possível perceber que os suspeitos ficaram pelo menos 50 minutos nas dependências da residência. Os registros divulgados flagraram a ação por volta de 1h da madrugada desta quarta até 1h50.