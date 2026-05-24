João Pessoa é uma das 5 capitais selecionadas para receber recursos para qualificação profissional

A Prefeitura de João Pessoa, por meio do Programa Eu Posso – Aprender e Trabalhar -, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho (Sedest), tem investido na capacitação da população para o acesso ao mercado. Investimentos que aumentarão agora que João Pessoa é uma das 5 capitais brasileiras selecionadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) para receber recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT) que impulsionarão o setor. Além de João Pessoa (PB), estão na lista Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Recife (PE) e Salvador (BA).

O Ministério do Trabalho e Emprego distribuirá, ainda este ano, R$ 30 milhões entre 14 estados e 17 municípios selecionados. As demais cidades contempladas são locais de destaque em seus respectivos estados. A seleção dos municípios foi baseada em índices sociodemográficos, considerando os desafios locais a serem superados, aliados ao índice de gestão, critério que avalia a eficiência na aplicação dos recursos já disponibilizados.

A inclusão de João Pessoa reflete os resultados das políticas públicas de emprego implementadas pela Sedest. Entre as iniciativas que contribuíram para o reconhecimento da capital paraibana estão os diversos feirões da empregabilidade realizados a cada ano que, além da oferta de vagas, incluem cursos de qualificação profissional com diversos cursos voltados ao mercado de trabalho promovidos pela própria Secretaria.

O secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, Bruno Farias, comemorou a garantia de novos recursos como um resultado estruturado que a Prefeitura de João Pessoa vem realizando na execução das políticas públicas, com especial foco na empregabilidade e no empreendedorismo, vertentes que se unem para promover a inclusão, empregos e geração de renda. “É um fato que pode ser constatado pelos números recentes. Proporcionalmente, João Pessoa é a capital com maior crescimento em emprego, uma das 10 cidades brasileiras em qualidade de vida e que mais tem atraído empresas e empreendimentos”, celebrou.

A cidade também avança na implantação da Casa do Trabalhador, da Escola do Trabalhador 4.0 e do Observatório do Trabalho. O secretário-executivo de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, João Bosco, que esteve presente na audiência com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, nessa segunda-feira (18), salientou que a Prefeitura de João Pessoa vem se destacando no cenário nacional.

“Com essa contemplação, João Pessoa inaugura um novo ciclo de qualificação profissional, com a perspectiva de recebimento anual dos recursos do FAT dentro desse bloco de qualificação profissional, desde que mantida a eficácia na execução dos programas. A Prefeitura reafirma o compromisso de aplicar os investimentos com responsabilidade e transparência, ampliando as oportunidades de qualificação e emprego para os moradores da Capital”, enfatizou.

Recursos – A atuação da Prefeitura através do Programa Eu Posso – Aprender e Trabalhar -, protagonizou, em 2025, a capacitação de 5.400 pessoas e um atendimento de mais de 24 mil pessoas através da unidade do Sistema Nacional de Emprego (Sine-JP), com a oferta 7.857 vagas de emprego captadas junto às empresas parceiras.

O Governo Federal, através do Ministério do Trabalho e Emprego, já repassou ao Fundo Municipal do Trabalho, gerido pela Sedest e pela unidade do Sine-JP, mais de R$ 2 milhões. “Quanto mais se investe com uma boa gestão e eficácia, mais recursos serão repassados pelo MTE”, declarou o ministro Luiz Marinho.