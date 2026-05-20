Em Brasília, governador Lucas Ribeiro se reúne com ministros para avançar ações de apoio às vítimas das chuvas e fortalecer parcerias

O governador da Paraíba, Lucas Ribeiro, cumpriu uma extensa agenda nesta terça-feira (19), em Brasília, com os ministros Wellington Dias (Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome), Waldez Góes (Integração e Desenvolvimento Regional) e Esther Dweck (Gestão e Inovação em Serviços Públicos). As audiências tiveram como objetivo fortalecer parcerias em áreas estratégicas para o estado. Entre as principais demandas, a continuidade das ações de apoio aos municípios paraibanos atingidos pelas fortes chuvas registradas na Paraíba.

A primeira audiência foi com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias, quando foram discutidas ações de assistência às famílias afetadas pelas chuvas e o fortalecimento da rede de apoio social nos municípios atingidos. Mais de 30 cidades paraibanas tiveram situação de emergência decretada pelo Governo do Estado em razão dos transtornos causados pelas chuvas, que deixaram famílias desalojadas e desabrigadas em diversas regiões do estado.

Durante a reunião, Lucas Ribeiro agradeceu o suporte prestado pelo governo federal à Paraíba. “Quero agradecer ao ministro Wellington Dias, ao governo federal e ao presidente Lula por todo o apoio que têm dado à Paraíba no cuidado com as pessoas afetadas pelas chuvas e enchentes. Viemos não apenas apresentar pleitos, mas também reconhecer essa parceria importante para o nosso estado”, afirmou o governador.

Wellington Dias destacou que a determinação do presidente é garantir assistência integral às famílias atingidas. “O presidente Lula determinou toda a ajuda ao povo da Paraíba. Estamos garantindo socorro, ajuda humanitária, apoio da assistência social, acompanhamento psicológico e também ações de reparação e reconstrução, para que nenhuma família fique sem moradia e para que as pessoas possam retomar suas vidas”, declarou o ministro.

Também presente na audiência, a secretária de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraíba, Neide Nunes, destacou a importância da parceria com o Governo Federal. “Solicitamos ao ministro Wellington Dias celeridade no atendimento das demandas encaminhadas pelos municípios atingidos, para que o apoio chegue o mais rápido possível às pessoas que mais precisam. Também agradecemos pela antecipação do pagamento do Bolsa Família, que tem sido fundamental para garantir assistência imediata às famílias afetadas”, afirmou a secretária.

Em seguida, o governador esteve reunido com o ministro da Integração e Desenvolvimento Regional, Waldez Góes, também para tratar de medidas de assistência, restabelecimento de serviços e reconstrução das áreas afetadas pelas enchentes. Durante a reunião, que envolveu também a Defesa Civil Nacional, foi debatida a necessidade de os municípios atingidos agilizarem a alimentação do sistema do Governo Federal com as informações dos danos causados e das demandas necessárias para a recuperação das áreas danificadas.

Segurança hídrica – Na audiência, também foram tratadas ações estruturantes de segurança hídrica para o Nordeste e para a Paraíba. O ministro Waldez Góes confirmou novas agendas do programa Caminho das Águas na região e destacou o avanço das obras do Ramal do Apodi, que já ultrapassam 94% de execução. Outro tema levado pelo governador foi o Ramal Piancó, considerado estratégico para a segurança hídrica do estado.

O gestor destacou que a obra é uma demanda histórica da Paraíba e ressaltou o avanço das tratativas junto ao governo federal. “Tratamos também sobre o Ramal Piancó, uma obra muito esperada pelos paraibanos e que já tem projeto e recursos assegurados pelo governo federal. Agora seguimos acompanhando as etapas finais para que essa obra tão importante possa avançar”, declarou o governador.

Segundo Waldez Góes, os recursos para a obra já estão garantidos pelo governo federal, restando apenas etapas burocráticas para o lançamento do processo licitatório. “As audiências públicas já foram realizadas, as condicionantes estão resolvidas e aguardamos apenas a licença prévia do Ibama para avançarmos com a licitação”, explicou o ministro.

Gestão e Inovação – Por fim, o governador participou de audiência com a ministra Esther Dweck. Entre os temas tratados, esteve a revitalização do Centro Histórico da Paraíba, com foco na ampliação de parcerias com o governo federal voltadas à preservação do patrimônio histórico e cultural do estado. A audiência também discutiu o crescimento do estado, com ampliação de investimentos e geração de emprego.

Também participaram das agendas em Brasília os deputados federais Damião Feliciano, Aguinaldo Ribeiro e Gervásio Maia; o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia; o secretário de Estado da Representação Institucional, Luciano Galdino; e o secretário executivo da Representação Institucional, Adauto Fernandes.