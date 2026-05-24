Via que liga Altiplano e Bancários, em João Pessoa, tem tráfego liberado após reparo de cratera

Foto: divulgação/Prefeitura de João Pessoa

A via que liga os bairros Altiplano e Bancários, em João Pessoa, teve o trânsito totalmente liberado nesta terça-feira (19), após 40 dias que uma cratera se abriu e interditou parcialmente a via. A informação da liberação da via foi confirmada ao Jornal da Paraíba pela Secretaria de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfra) da capital.

No dia 7 de abril, o trecho da rua Médico Industrial João Crisóstomo Ribeiro Coutinho foi interditado parcialmente após uma cratera abrir no trecho em que passam três tubulações para canalizar a água do Rio Timbó.

Devido a obra de reparo, a via ficou interditada parcialmente no sentido Altiplano-Bancários. Conforme a apuração da TV Cabo Branco, a obra foi feita pensando em aumentar o tamanho de três tubulações para que a água do rio seja expelida mais distante do local onde a cratera se abriu.

A cratera

Após fortes chuvas registradas em João Pessoa em abril, uma cratera se abriu e interditou parcialmente a Rua Médico Industrial João Crisostómofo Ribeiro Coutinho, que liga os bairros do Bancários ao Altiplano.

De acordo com informações da TV Cabo Branco, parte da via foi interditada por uma empresa que presta serviços para a Secretaria Municipal de Infraestrutura de João Pessoa (Seinfa) e o sentido Altiplano-Bancários foi totalmente interditado para a continuação dos trabalhos de reparo.

Essa empresa também informou que no local, onde o Rio Timbó passa por baixo, há três tubulações para canalizar parte da água, no entanto, o final desse encanamento jogava o líquido muito próximo da barreira que se abriu.