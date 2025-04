Lançamento do Se Liga no Enem e Desafio Nota 1000 movimenta Educação Estadual; confira datas e prazos para participação — Governo da Paraíba

A Secretaria de Estado da Educação da Paraíba (SEE-PB) realizou nesta sexta-feira (04), na Escola Cidadã Integral Técnica de Itabaiana, o lançamento oficial dos editais dos programas Se Liga no Enem e Desafio Nota 1000, voltados para a preparação dos estudantes da rede estadual para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O evento contou com a presença de secretários, gerentes, gestores e professores, além de cerca de 700 estudantes das 21 escolas da 12ª Gerência Regional de Educação (GRE). Ao longo da manhã, foram apresentadas as novidades dos programas para 2025, que incluem aumento no número de vagas, criação de uma plataforma de redações e lançamento de conteúdos interativos nas redes sociais.

A programação contou com apresentações culturais, Show de Práticas Experimentais, ligado ao Se Liga no Enem, e com a Aula Espetáculo de Redação, componente do Desafio Nota 1000. Para a gerente regional de Educação da 12ª GRE, Fabiana Figueiredo, foi muito importante a escolha da região para sediar o evento. “É muito importante que esse momento aconteça logo no início do ano letivo, porque ele fortalece, ele desperta o interesse do estudante, ele cria aquele movimento que a gente precisa nas escolas, de motivação, de envolvimento, de engajamento. Todos os estudantes estão com grandes expectativas diante dessa iniciativa que marca o início da preparação para o Enem”, afirmou Fabiana.

A coordenadora-geral do Se Liga no Enem, Izabelly Dutra, anunciou que o programa terá uma expansão significativa em 2025, atendendo mais de 34 mil estudantes da 3ª série do ensino médio. As atividades tradicionais como aulas ao vivo, estudo orientado, simulados e material didático serão mantidas. Como novidade, será lançado o “Se Liga na Questão”, uma série de publicações nas redes sociais com questões no modelo Enem, com o objetivo de promover interação dos estudantes com professores por meio das plataformas digitais. As inscrições para o programa estão abertas a partir desta sexta-feira e seguem até o dia 17 de abril.

De acordo com o edital, disponível no link bit.ly/Site-do-SeLiga, o início oficial da formação acontece no dia 16 de maio, com uma aula inaugural e o festival presencial. A programação segue com a realização de mais aulões nas 14 Gerências Regionais de Educação entre os meses de abril e julho. Em agosto, está prevista a aplicação do simulado estadual, seguido pelo lançamento de um circuito de revisão com foco nos conteúdos mais recorrentes do Enem. A culminância das ações ocorrerá em outubro, com a realização do “Dia D Se Liga”, mobilizando toda a rede em torno da reta final de preparação para o exame.

O coordenador do Desafio Nota 1000, Zé Carlos, também falou sobre as novidades do programa para 2025. Segundo ele, as redações serão aplicadas em formato unificado, com todas as escolas participando no mesmo dia. Ele também destacou o lançamento de uma nova plataforma digital para envio e correção de redações, oferecendo feedback aos participantes de forma concentrada. “Além de contar com os professores, os estudantes terão apoio de monitores selecionados entre aqueles que já se destacaram em edições anteriores do Desafio. Essa monitoria será realizada em parceria com a Fundação de Apoio à Pesquisa do Estado da Paraíba (Fapesq), por meio de edital, ampliando o suporte e a troca de experiências entre os alunos”, completou.

As premiações do Desafio Nota 1000, que incluem notebooks e prêmios em dinheiro em parceria com órgãos estaduais como o Detran-PB, também estão mantidas para esta edição. As inscrições para o programa estão previstas para terem início na próxima segunda-feira (07), tanto para estudantes matriculados quanto para egressos da rede estadual. O programa, criado em 2020, já beneficiou mais de 25 mil estudantes e corrigiu cerca de 600 mil redações. Além disso, promoveu formação continuada para mais de 800 professores de Língua Portuguesa.

O evento também incluiu falas do secretário de Estado da Educação, Wilson Filho, da gerente executiva de Protagonismo Estudantil, Neilze Cruz, e do secretário de Gestão Pedagógica, Edilson de Amorim. Durante sua participação, o secretário Wilson apresentou oficialmente os editais e realizou a entrega simbólica dos kits escolares. Também houve espaço para homenagens, como a prestada à estudante aprovada no curso de Pedagogia do Campo, Dina, além da participação de estudantes egressos como Ronald David da Silva (Língua Inglesa) e Hisabely Eloiza de Lira Cavalcante (Farmácia), que compartilharam suas experiências com os programas da Secretaria.

As atividades do dia foram pensadas para motivar os estudantes e já iniciar o conteúdo de preparação de maneira prática. Para o estudante Matheus Oliveira, da ECIT Teonas da Silva Cavalcante, de Juripiranga, o momento serviu como incentivo. “É muito bom ter esse apoio da escola e do Estado, porque isso mostra que não estamos sozinhos nessa caminhada até o Enem. Eu tenho me preparado desde o início do ano, e esse evento dá um gás a mais, traz motivação, troca de experiências e nos faz acreditar que podemos chegar lá. Ver tanta gente reunida com o mesmo objetivo renova nossa confiança. O Se Liga no Enem ajuda muito com os conteúdos, com os professores, com os simulados. A gente sente que está sendo preparado de verdade. Meu sonho é cursar Direito, e hoje me sinto mais perto disso. Já vou fazer minha inscrição hoje mesmo”, garantiu.