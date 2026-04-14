CENTÉSIMO NONO BOLETIM DE 2021 APONTA DOIS CASOS ATIVOS DA COVID-19 EM SÃO JOSÉ DO SERIDÓ

A Prefeitura de São José do Seridó, através da Secretaria de Saúde (Sesad), volta a comunicar à população local sobre a situação epidemiológica de Covid-19 no município. Ao todo, em São José do Seridó, até esta segunda-feira (26), foram notificadas 1.431 pessoas. Existe apenas: um caso suspeito; dois casos ativos que seguem em tratamento domiciliar; 498 confirmados e não há nenhum são-josé-seridoense em situação de internação.

No município 494 pessoas já se recuperaram da doença. Novecentos e trinta e dois casos já foram descartados. Três pessoas estão sendo monitoradas no momento. Casos monitorados são aqueles que tiveram algum tipo de contato com terceiros que testaram positivo para a Covid-19.

Os óbitos de Marias das Graças dos Santos, 61 anos e José Wellington Ferreira, 52 anos, motivados pela Covid-19, em São José do Seridó, respectivamente, foram registrados nos boletins epidemiológicos de 20 de maio e 21 de junho de 2021.

VACINAÇÃO

Nesta terça-feira (27) acontece, entre 08h e 10h, no Sindicato dos Trabalhadores Rurais de São José do Seridó, nova ação de vacinação. Esta, é direcionada aos munícipes com 60 anos ou mais que foram vacinados com a D1 do imunizante Oxford/Astrazeneca nos dias 04, 05 e 07 de maio.

Até o presente momento, em São José do Seridó, 56% da população já foi imunizada com ao menos uma das doses das vacinas contra a Covid-19. Quando levado em consideração o número de D2 aplicadas, 16,3% dos são-josé-seridoenses já estão totalmente imunizados contra o novo coronavírus. Os dados deste vacinômetro são referentes as ações de imunização realizadas até a última sexta-feira (23).