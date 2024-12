Moradoras do Vista Alegre se profissionalizam em curso de confecção de lingerie e moda praia

Uma turma com 27 moradores do Residencial Vista Alegre concluiu mais uma qualificação profissional oferecida pela Prefeitura de João Pessoa, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai). A entrega dos certificados dos cursos de costura industrial e de confecções em lingerie e moda Praia aconteceu na noite desta terça-feira (10), na Escola Municipal Deputada Lúcia Braga, no Colinas do Sul.

Agora, os alunos serão encaminhados ao mercado de trabalho através do Sistema Nacional de Empregos de João Pessoa (Sine-JP). Os cursos fazem parte do trabalho social feito pela Secretaria de Habitação Social (Semhab) nos residenciais construídos pela gestão municipal. “Todos os concluintes já fizeram um cadastro junto ao Sine para serem encaminhados ao mercado de trabalho. O aproveitamento desses cursos tem sido muito bom, como é o caso do curso de eletricista predial, que dois alunos já estão trabalhando com carteira assinada em uma empresa do setor da construção civil na função de auxiliar de eletricista, o que para nós é gratificante”, ressaltou Socorro Gadelha, secretária de Habitação Social.

Somente nos cursos de eletricista predial em cerca elétrica e portão automático e o de padeiro, a Prefeitura garantiu a profissionalização de 61 moradores do Residencial Vista Alegre. Já o curso de costura industrial beneficiou um total de 88 pessoas, que agora estão qualificadas para o mercado de trabalho.

“O prefeito Cícero Lucena tem uma preocupação muito grande com a melhoria da qualidade de vida das pessoas e a melhor forma de ajudar essas famílias é oferecendo a oportunidade de emprego para que elas tenham condições de melhorar a renda”, acrescentou a secretária. Os cursos são gratuitos, têm duração média de dois meses, aulas teóricas e práticas e os certificados do Senai, que são reconhecidos em todo o Brasil.

Socorro Gadelha lembrou que antes de oferecer o curso, os técnicos da Semhab fazem uma pesquisa para ver as funções mais procuradas pelo mercado de trabalho. “Os cursos oferecidos abrem uma boa perspectiva de emprego no mercado formal de trabalho, mas também aos alunos a oportunidade de trabalhar como autônomo e empreender, abrindo o seu próprio negócio. Entre os nossos alunos existem aqueles que trabalham na área, como é o caso do curso de costura industrial e confecção de lingerie e moda praia, que tem carência na indústria de confecções e as pessoas podem trabalhar por conta própria”, comentou.

Costureiras – As donas de casa Letícia Antônio da Silva e Tamires da Silva Siqueira Lima concluíram o curso de costura industrial e de confecção de lingerie e moda praia e já estão produzindo.

Letícia confessou que depois que foi morar no Vista Alegre, a vida da família mudou para melhor e ela teve a oportunidade de fazer esse curso. “Eu não tinha condições de pagar o curso do Senai e agora já estou produzindo roupas infantis e peças íntimas, o que vai ajudar na renda familiar”, afirmou.

Tamires da Silva também agradeceu a oportunidade de se capacitar e contou que nunca tinha sentado numa máquina de costura antes e se identificou com a atividade. “Vou tentar uma vaga de trabalho na indústria de confecções e também tenho a intenção de produzir peças de moda praia para vender no verão que se aproxima. O curso me deu uma profissão qualificada que vai me ajudar no dia a dia”, afirmou.

Estiveram presentes no evento de entrega de certificados Regina Franca, coordenadora social da Semhab; Claudia Gouveia, técnica social da Semhab; Tatiana Castro, supervisora comercial do Senai; Raquel Medeiros, professora do Senai; Adriane dos Santos, diretora da Escola Municipal Lúcia Braga; e Luciana Nunes Mangueira, gestora administrativa da unidade de ensino.