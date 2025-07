Governo da Paraíba apresenta atrativos do estado na Expo Turismo Goiás e amplia presença no mercado nacional — Governo da Paraíba

Com foco na promoção e expansão do turismo, a Paraíba participa, nesta quinta e sexta-feira (3 e 4), da Expo Turismo Goiás, uma das principais feiras do setor no Centro-Oeste, em Goiânia. O estado terá um estande no evento, organizado pela Empresa Paraibana de Turismo (PBTur) e pela Secretaria de Turismo e Desenvolvimento Econômico (Setde), com apoio do Sebrae-PB, Fercomércio e hoteleiros associados a ABIH, onde serão apresentados os atrativos turísticos que tornam a Paraíba um destino em ascensão no cenário nacional.

No espaço, operadores, agentes de viagens e demais profissionais do setor conhecem melhor os roteiros turísticos do estado, a infraestrutura hoteleira e as experiências autênticas oferecidas em diferentes regiões.

Reconhecida como a maior feira de turismo do Centro-Oeste, a Expo Turismo Goiás deve reunir mais de 4 mil profissionais e contar com mais de 140 estandes. O evento se consolida como uma vitrine estratégica para destinos que buscam ampliar sua visibilidade e firmar novas parcerias comerciais.

Para Ferdinando Lucena, presidente da PBTur, a participação no evento é uma oportunidade de fortalecer a atuação da Paraíba junto ao mercado do Centro-Oeste. “A participação na Expo Turismo Goiás é fundamental para fortalecer a presença da Paraíba no Centro-Oeste, uma região com grande potencial emissor. Estar em contato direto com profissionais do setor nos permite apresentar com mais profundidade os nossos diferenciais e impulsionar as vendas de pacotes turísticos para o estado”, destacou.

A secretária de Estado do Turismo e Desenvolvimento Econômico, Rosália Lucas, ressalta que a presença em feiras como essa faz parte de uma estratégia contínua de posicionamento do Destino Paraíba. “A presença da Paraíba na Expo Turismo Goiás integra o calendário oficial de ações promocionais do Governo do Estado para o fortalecimento do turismo. O evento é também uma plataforma estratégica para networking e fechamento de parcerias comerciais”, afirmou.