Adolescente de 17 anos é identificada como mãe de recém-nascido abandonado no Litoal Sul da PB

A mãe do recém-nascido encontrado abandonado, nesta terça-feira (19), foi localizada no Litoral Sul da Paraíba. A responsável foi identificada como uma adolescente de 17 anos.. Segundo a Polícia Civil, a adolescente escondeu a gravidez. O caso aconteceu na cidade de Caaporã.

LEIA MAIS:

De acordo com o delegado da Polícia Civil, Edernei Hass, a jovem morava na residência vizinha à casa onde o bebê foi encontrado. Em depoimento à polícia, ela relatou que escondeu a gravidez da família e do namorado por medo da reação dos pais.

Ainda segundo o delegado, a jovem vinha tomando chás na tentativa de abortar o bebê. Na madrugada desta terça-feira (19), a adolescente sentiu fortes dores e teve um parto prematura, sozinha, no banheiro de casa. Em seguida, ela enrolou o recém-nascido e deixou no local em que ele foi encontrado pela manhã.

A jovem foi encaminhada para o atendimento médico assim que o depoimento foi finalizado. Segundo a polícia, o pai da criança ainda não foi identificado.

O bebê foi encontrado pelos moradores da região, que ouviram barulhos vindos da parede de uma das residências. Inicialmente, a suspeita era de que se tratava de um animal de rua. Após verificar o local, os moradores encontraram o bebê e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Segundo o coordenador do Samu de Caaporã, Janyo Carvalho, o recém-nascido foi resgatado com vida e ainda estava com a placenta. Durante o atendimento médico, foi constatado que o bebê era prematuro e apresentava um quadro grave de hipotermia, arranhões pelo corpo e um trauma no tórax.

Diante da gravidade do caso, ele foi encaminhado para a realização dos procedimentos emergenciais no Hospital Municipal de Alhandra. Após o atendimento emergencial, o bebê foi transferido de helicóptero para o Hospital de Trauma de João Pessoa e, posteriormente, ao Hospital Edson Ramalho.

Antes da transferência, o Hospital de Trauma