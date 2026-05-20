Bernardinho anuncia os inscritos do Brasil na Liga das Nações de Vôlei

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou nesta terça-feira (19) a lista de 30 jogadores inscritos para representar o país na edição deste ano da Liga das Nações de vôlei masculino (Voleyball Nations League -VLN), que reúne as 18 seleções mais bem ranqueadas do mundo. A primeira semana da competição ocorrerá em Brasília, que pelo quarto ano consecutivo sedia uma semana do evento. A estreia da Amarelinha será contra o Irã, em 10 de junho (uma quarta-feira), às 20h (horário de Brasília), no Ginásio Nilson Nelson. O Brasil busca o segundo título da VLN – primeiro foi obtido em 2021.  

Além dos 20 atletas convocados pelo técnico Bernardinho na última quinta (14), outros 10 jogadores entraram na lista, eles o líbero Alê Elias (Cruzeiro), o oposto Samuel (Minas), o levantador Rhendrick Resley (Praia Clube) e o ponteiro Robert (Sesi Bauru). Confira a lista completa ao final do texto.

Após a estreia contra o Irã, o Brasil compete no dia seguinte contra a Bélgica, também às 20h. Depois,  a seleção entra em quadra contra a Sérvia no sábado (13), às 11h; e no domingo (14) enfrenta a Argentina às 18h.

Depois de Brasília, a VLN segue para Ljubljana(Eslovênia) e, na sequência, encerra a primeira fase em Chicago (Estados Unidos). Ao fim da primeira fase (três semanas), as oito melhores equipes disputarão as quartas de final (fase eliminatória), programada para o período de 29 de julho a 2 de agosto, em Ningbo (China).

Seleção feminina estreia em 3 de junho

Uma semana antes da abertura do torneio masculino, o Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, será palco da Liga das Nações de vôlei feminina. Comandadas pelo técnico José Roberto Guimarães, as brasileiras estrearão contra as holandesas no dia 3 de junho (quarta-feira), às 20h. No mesmo horário, no dia seguinte, a Amarelinha medirá forças contra a República Dominicana. Os dois últimos jogos em casa serão contra a Bulgária, no sábado (6), às 11h, e no domingo (7), às 14h30 contra a Itália.  A relação de 30 jogadoras inscritas na VLN foi divulgada pela CBV na última quarta (13).

Lista de inscritos na Liga das Nações de Vôlei

Levantadores

Bieler

Fernando Cachopa

Matheus Brasília

Rhendrick Resley

Ponteiros

Adriano

Arthur Bento

Douglas Souza

Honorato

Léo Lukas

Lucarelli

Lukas Bergmann

Maicon

Paulo

Robert

Opostos

Bryan

Chizoba

Darlan

Oppenkoski

Sabino

Samuel

Centrais

Barreto

Flavio

Guilherme Voss

Judson

Matheus Pinta

Thiery

Líberos

Alê Elias

Filipinho

Maique

Pureza

