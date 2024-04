Público aplaude de pé apresentações da 3ª Mostra de Dança de João Pessoa

A Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope) iniciou, na noite deste domingo (28), uma programação especial alusiva ao Dia Internacional da Dança, lembrado em 29 de abril. A 3ª Mostra de Dança, que aconteceu no Teatro Paulo Pontes, do Espaço Cultural José Lins do Rego, contou com a apresentação de 16 escolas de dança da cidade e a participação especial da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa. As atividades seguem no próximo sábado (4).

“Uma noite importante para toda a Funjope porque representa o estímulo e a valorização da nossa política de dança em João Pessoa. Quando nós criamos, em 2021, em plena pandemia, a Companhia Municipal de Dança, tínhamos certeza de que a cidade de João Pessoa tinha uma potência muito grande para a dança pela força das suas escolas de dança, de seus estúdios privados e pela dinâmica que a dança tinha na cidade. Então, com a Companhia Municipal de Dança, com esse fortalecimento, nós estamos ampliando, dando visibilidade à dança da cidade”, avaliou o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que a força que os bailarinos e bailarinas mostram no palco é muito grande. “E esta noite foi realmente belíssima, que contou com um público muito bom. Demos organização nos estúdios, academias que quiseram participar, mostrando o seu lado educativo, artístico. E a nossa Companhia Municipal de Dança, mais uma vez, se faz presente com muita capacidade criativa, inventiva, estética dos nossos bailarinos. Estão todos de parabéns. Estamos comemorando esse período de valorização da dança de maneira muito forte”, reforçou.

A bailarina Stella Paula Carvalho, que está à frente da Companhia de Dança Municipal de João Pessoa, também comemorou. “Foi uma noite linda. Dezesseis escolas de dança, junto com a Companhia Municipal de Dança, comemoraram o Dia Internacional da Dança em grande estilo. Uma aula incrível com o bailarino Luzemberg Santana, com mais de 30 bailarinos em palco para um maior conhecimento do ballet clássico. E depois, as escolas apresentaram seus trabalhos e os diretores super felizes com esse evento e em poder ter essa troca de arte e da dança”.

“Realizamos, na noite de ontem, dia 28 de abril, nossa 3ª Mostra de Dança de João Pessoa. Esse espetáculo foi especial por comemorarmos o mês da dança e o aniversário da Companhia Municipal de Dança. Todas as escolas e estúdios de dança que participaram brilharam. Isso mostra que estamos no caminho certo do desenvolvimento artístico da nossa amada João Pessoa”, resumiu o chefe da Divisão de Dança da Funjope, Geovan Conceição.

Público – O público aceitou o convite para conferir a 3ª Mostra de Dança de João Pessoa e aplaudiu de pé as apresentações. “Foi maravilhoso. Quando soube que iria acontecer, já decidi que viria. Eu sou de Olinda (PE) e estou aqui há pouco tempo. Estou muito feliz porque João Pessoa tem me encantado demais, principalmente por conta dos eventos de arte. Estou achando tudo maravilhoso”, afirmou a veterinária Letícia Alves.

“Achei tudo muito bonito e diferente da programação que vemos sempre. Foi a primeira vez que participei de um evento como este e, para mim, foi tudo perfeito. Fiquei fascinado”, afirmou o estudante Bruno Azevedo, do Rio Grande do Norte.

O estudante Fabrício Lucas também aprovou. “Achei incrível. Foi uma experiência nova para mim. Gostei muito das apresentações. É uma cultura bem diferente, porque sou de Manaus (AM). Gostei muito de todas as escolas que se apresentaram. Bem diferenciadas e diversificadas. Estou muito feliz”.

A professora Berenice Alves Diniz concordou. “Achei excelente. Foi uma noite maravilhosa”, resumiu. Já a professora de dança e treinadora de ginástica rítmica Iasmini Wilker ressaltou a importância do evento para a cultura. “Eu acho que é muito importante um evento como esse, com entrada franca porque nem sempre a população tem acesso. Acredito que as crianças têm que ter esse contato com a arte. No mundo em que vivemos, com tanta criança viciada em telas, videogames, esse contato com a cultura é riquíssimo. Eu e minha família sempre procuramos estar presentes”, declarou.

O professor Rogério Figueiredo destacou que a mostra foi muito interessante. “É bacana de ver porque foge daqueles festivais tradicionais de um estilo só. Essa mistura enriquece muito mais o espetáculo para o público assistir. Achei muito bom”, avaliou.

Na opinião do motorista Deivisson Kevin Araújo as apresentações foram perfeitas. “Gostei muito. É um momento importante para nossa cultura porque promove a valorização da dança. Foi emocionante, interessante e muito diferente”, disse.

Para a aposentada Maria Eunice Silva de Lima, a mostra foi um sucesso. “Achei a mostra maravilhosa, um evento muito bom. Espero que tenhamos mais noites como esta”, declarou. Para a filha Gabryella Silva de Lima, foi um evento impecável. “Muito organizado, lindo e emocionante. E o diferencial é que é aberto ao público. As pessoas da comunidade podem assistir. Isso é muito bom”, observou.

Acompanhada pelas duas filhas, a enfermeira Kênia Maria de Sales Fontes disse que foi tudo maravilhoso. “Foi perfeito e é muito bom que possamos ter mais eventos como este, ainda mais gratuito. Saímos de casa, não gastamos nada e nos divertimos muito”, destacou.

A professora Adrielly Ferreira da Silva saiu do teatro empolgada. “Gostei bastante e acho importante que aconteçam eventos de dança na cidade, principalmente porque incentivam a cultura”. A estudante Anne Karolyne Santos Honório também estava encantada. “Assisti às duas primeiras edições na Lagoa e agora aqui no teatro. Acho muito importante para a valorização da dança e das escolas locais”.

Programação aniversário Companhia de Dança

04/05 (sábado) – Apresentação na Estação Ciência, no projeto Estação Criança, com a Companhia Municipal de Dança de João Pessoa, em parceria com a Secretaria de Educação – 17h.

06/05 (segunda-feira) – Aula de ballet clássico iniciante, no Centro Cultural de Mangabeira, com a professora Denilce Regina, para o público de 8 a 14 anos – das 15h às 16h30

07/05 (terça-feira) – Aula de jazz na sala Roberto Cartaxo, Espaço Cultural, com Evana Arruda, para o público a partir de 12 anos, às 18h.

08/05 (quarta-feira) – Aula de dança contemporânea, no bairro Jardim Veneza, com o bailarino Geovan Conceição – 15h.

09/05 (quinta-feira) – Aula de danças urbanas, no Busto de Tamandaré – com Jack Keysy – às 17h30.

10/05 (sexta-feira) – Teatro Paulo Pontes – Espaço Cultural

15h – formação de plateia com as escolas da rede pública municipal

19h – comemoração ao aniversário de três anos da Companhia Municipal de Dança de João Pessoa – programação com vários estilos de dança e espetáculos apresentados nesses três anos.

*Todas as atividades são gratuitas.