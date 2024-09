Inclusão e esperança marcam aulas inaugurais do Programa Autonomia e Renda Petrobras no IFSP

Por MRNews



Parceria entre IFSP e Petrobras inicia ciclo de inclusão e esperança com o Programa Autonomia e Renda

Aula inaugural realizada em 18 de setembro no Campus Cubatão.Nos dias 18 e 19 de setembro, os campi Cubatão e São José dos Campos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) realizaram as aulas inaugurais dos cursos gratuitos do Programa Autonomia e Renda Petrobras. Os eventos celebraram o início de um novo ciclo de esperança para os 70 estudantes selecionados nos dois campi e contou com a presença de gestores da Petrobras, do IFSP e da Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-rio-grandense (FAIFSul).

As cerimônias marcaram a importância da parceria entre as instituições para promover a inclusão social por meio da educação. “Felicitamos os estudantes e reforçamos que os Institutos Federais são espaços de saber, fazer e ser. De valorização, de inclusão e onde o estudante é o protagonista. A oportunidade advinda dessa importante parceria com a Petrobras potencializa o que a Rede Federal faz de melhor: transformar vidas”, destaca a coordenadora do Programa pelos IFs, Cátia Viana.

A engenheira de produção que atua na área de Responsabilidade Social e na Gestão de Projetos Sociais da Petrobras, Anna Carolina Brandão Haydt de Souza, contou nas duas aulas inaugurais como a criação do programa dialoga com o plano de negócios da Petrobras. “O Autonomia e Renda está alinhado com a estratégia de sustentabilidade da Petrobras que busca promover a diversidade e o desenvolvimento social. E como vamos fazer isso, no âmbito do Programa Petrobras Socioambiental e do Programa Autonomia e Renda? A partir dos investimentos em projetos sociais e ambientais para transformar pessoas e comunidades, valorizar os direitos humanos e a diversidade; e é isso que a gente busca com esses Programas”, conta.

Recomeço

Em um clima de esperança, muitos dos alunos ingressantes se emocionaram e manifestaram o quanto o Programa é uma oportunidade de recomeço. “Para mim está sendo muito importante esse curso, pois vou me qualificar, voltar ao mercado de trabalho e dar um futuro bom para os meus filhos, que dependem de mim, porque sou mãe solteira e crio os dois. Estou muito confiante e feliz”, conta a primeira sorteada do curso do Campus São José dos Campos, Luisa da Silva Pereira.

O coordenador geral do Programa no IFSP, Elmisson Santana de Lima Silva, ressaltou suas expectativas quanto aos impactos sociais que os cursos de qualificação poderão fazer nas vidas das pessoas. “A parceria entre a Petrobras e os Institutos Federais trará uma importante contribuição para o currículo das pessoas capacitadas, facilitando a inserção ou recolocação no mundo do trabalho”, afirmou.

Inclusão

A inclusão é um dos valores prioritários do Programa Autonomia e Renda Petrobras. A ideia é contribuir para que grupos minorizados e pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica sejam inseridas no mundo do trabalho por meio da formação profissional de qualidade.

A ingressante do curso de Auxiliar de Serviços Diversos do Campus Cubatão do IFSP, Patricia de Jesus Bernardes, vê no Programa uma grande oportunidade para transformar sua vida. “Fui mãe muito cedo e não tive oportunidades de estudo. Minha expectativa quando terminar esse curso é estudar ainda mais, me profissionalizar em uma área que eu me adapte bem e que eu tenha um futuro brilhante”, conta.

Além da formação, todos os estudantes receberão uma bolsa-auxílio mensal de R$ 660, com um valor diferenciado de R$ 858 para mulheres com filhos de até 11 anos.

Para quem deseja acompanhar as próximas oportunidades do Programa, as informações estão disponíveis no site autonomiaerenda.com.br e nas redes sociais oficiais do IFSP.