quarta-feira, janeiro 28, 2026
Falta água em áreas da Grande João Pessoa; saiba onde e quando

Falta água em áreas da Grande João Pessoa; saiba onde e quando – Foto: Divulgação.

Vai faltar água em alguns bairros de João Pessoa, em toda a cidade de Bayeux e em um bairro de Santa Rita, na terça-feira (27) e também na quinta-feira (29), de acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa). Veja os locais afetados no fim da reportagem.

De acordo com a companhia, a falta de água acontece devido a um conjunto de ações voltadas à modernização do sistema, e à melhoria da eficiência e da regularidade do abastecimento de água na Grande João Pessoa.

A primeira interrupção, que acontece na terça, deve começar a partir das 8h, para realização dos serviços no primeiro reservatório, responsável pelo abastecimento de bairros da Zona Sul da capital. O fornecimento de água nessas localidades vai retornar gradativamente a partir das 19h.

O segundo momento de interrupção, que vai acontecer na quinta, também a partir das 8h, abrange outros bairros de João Pessoa, no Centro, Tambiá e outros, além de toda a cidade de Bayeux e o distrito de Várzea Nova, em Santa Rita. O abastecimento vai ser retomado gradativamente a partir das 20h.

A companhia orienta os moradores das áreas afetadas a realizarem reserva antecipada de água e a utilizarem o recurso de forma consciente durante o período de interrupção.

Bairros onde vão faltar água em João Pessoa

Terça-feira (27)

  • Mangabeira I
  • Mangabeira II
  • Mangabeira III
  • Mangabeira IV
  • Mangabeira VI
  • Mangabeira VII
  • Jardim Cidade Universitária
  • Conjunto Benjamim Maranhão
  • Timbó

Quinta-feira (29)

  • Centro
  • Tambiá
  • Róger
  • Baixo Róger
  • Ilha do Bispo
  • Varadouro
  • Cordão Encarnado
  • Alto do Mateus
  • Ivan Bichara
  • Bairro dos Novaes
  • Funcionários I
  • Jardim Planalto
  • Oitizeiro
  • Cruz das Armas
  • Jaguaribe
  • Torre
  • Expedicionários
  • Tambauzinho
  • Pedro Gondin
  • Bairro dos Estados
  • Jardim Treze de Maio
  • Ipês
  • Mandacaru
  • Padre Zé
  • Alto do Céu

Falta de água em Bayeux

Quinta-feira (29)

Falta de água em Santa Rita

