Falta água em áreas da Grande João Pessoa; saiba onde e quando

Vai faltar água em alguns bairros de João Pessoa, em toda a cidade de Bayeux e em um bairro de Santa Rita, na terça-feira (27) e também na quinta-feira (29), de acordo com a Companhia de Água e Esgotos da Paraíba (Cagepa). Veja os locais afetados no fim da reportagem.

De acordo com a companhia, a falta de água acontece devido a um conjunto de ações voltadas à modernização do sistema, e à melhoria da eficiência e da regularidade do abastecimento de água na Grande João Pessoa.

A primeira interrupção, que acontece na terça, deve começar a partir das 8h, para realização dos serviços no primeiro reservatório, responsável pelo abastecimento de bairros da Zona Sul da capital. O fornecimento de água nessas localidades vai retornar gradativamente a partir das 19h.

O segundo momento de interrupção, que vai acontecer na quinta, também a partir das 8h, abrange outros bairros de João Pessoa, no Centro, Tambiá e outros, além de toda a cidade de Bayeux e o distrito de Várzea Nova, em Santa Rita. O abastecimento vai ser retomado gradativamente a partir das 20h.

A companhia orienta os moradores das áreas afetadas a realizarem reserva antecipada de água e a utilizarem o recurso de forma consciente durante o período de interrupção.

Bairros onde vão faltar água em João Pessoa

Terça-feira (27)

Mangabeira I

Mangabeira II

Mangabeira III

Mangabeira IV

Mangabeira VI

Mangabeira VII

Jardim Cidade Universitária

Conjunto Benjamim Maranhão

Timbó

Quinta-feira (29)

Centro

Tambiá

Róger

Baixo Róger

Ilha do Bispo

Varadouro

Cordão Encarnado

Alto do Mateus

Ivan Bichara

Bairro dos Novaes

Funcionários I

Jardim Planalto

Oitizeiro

Cruz das Armas

Jaguaribe

Torre

Expedicionários

Tambauzinho

Pedro Gondin

Bairro dos Estados

Jardim Treze de Maio

Ipês

Mandacaru

Padre Zé

Alto do Céu

Falta de água em Bayeux

Quinta-feira (29)

Falta de água em Santa Rita