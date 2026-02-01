Prefeito visita famílias beneficiadas pelo Programa Habitacional e canteiro de obras do Residencial Rio Jaguaribe

A Prefeitura de João Pessoa vem mudando a vida de muitas famílias nos últimos anos através do Programa Habitacional, que atua em várias frentes, facilitando a aquisição do imóvel para famílias removidas de áreas de risco, recuperando a moradia de quem tem uma casa em condições precárias e não consegue fazer os reparos necessários para garantir a habitabilidade, bem como tem investido na construção de novos residenciais de interesse social para atender as famílias que não têm moradia própria.

Para conhecer de perto a realidade dessas pessoas, o prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra visitam, nesta terça-feira (27), algumas famílias beneficiadas pelo Programa e aproveitarão para acompanhar o andamento da construção do Residencial Rio Jaguaribe, no Jardim Veneza.

“É preciso entender que o maior patrimônio de uma família é sua moradia, porque é ali onde ela tem o abrigo e o amparo necessário para edificar o seu lar, o lugar onde as pessoas encontram forças para vencer os obstáculos impostos pela vida. E é por isso que o prefeito Cícero Lucena e o vice Leo Bezerra fazem questão de conhecer as famílias que foram beneficiadas por um dos nossos projetos dentro do Programa Habitacional”, disse a secretária de Habitação Social, Socorro Gadelha.

Ela explicou que as duas visitas desta terça-feira são para mais uma etapa do trabalho social feito pela Semhab. “É demonstração do nosso carinho por essas pessoas que eram esquecidas e tiveram o seu direito à cidadania reconhecida para terem uma qualidade e uma perspectiva de vida melhor”, reforçou.

A primeira parada da comitiva será no Residencial Jardim América, no bairro Esplanada, em visita ao apartamento de Luciene do Nascimento Costa, que foi retirada de uma área de risco no bairro São José. Luciene participou do Programa Compra Assistida e foi beneficiada com a compra de um apartamento escolhido por ela.

“O Compra Assistida é uma linha de crédito disponibilizado pelo Governo Federal, através da Caixa Econômica, com uma contrapartida da Prefeitura, e já beneficiou 110 famílias”, contou a secretária Socorro Gadelha, acrescentando que somente na comunidade São José foram habilitadas 250 famílias e 110 já foram atendidas. “Elas viviam em condições insalubres com a saúde e com a vida em risco. Agora estão vivendo em um apartamento confortável”, completou.