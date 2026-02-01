domingo, fevereiro 1, 2026
São José do Seridó já conta com 184 imunizados contra a COVID-19

A Secretaria de Sau´de de Sa~o Jose´ do Serido´ (SESAD-SJS) divulgou, nesta terça-feira (09), os dados do terceiro vacino^metro da imunizac¸a~o contra a COVID-19 no município.


Ao todo, São José do Seridó recebeu 351 doses dos imunizastes produzidos pelo Butantan e pela Oxford/AstraZeneca. As doses aplicadas até esta segunda-feira (8) foram 313, ou seja, 89,1% das doses recebidas.


Das 38 doses restantes, 15 sa~o referentes primeiras doses e 24 a segundas doses. A vacinac¸a~o no munici´pio continua nesta terça e segue a norma te´cnica 01/2021 e os protocolos do Programa Nacional de Imunizac¸a~o (PNI).

