Conselho Municipal de Mobilidade Urbana define investimento na frota de ônibus e aprova nova tarifa do transporte público

O Conselho Municipal de Mobilidade Urbana de João Pessoa (CMMU) definiu, nesta sexta-feira (23), investimentos no transporte público, que proporcionem mais qualidade no serviço ofertado aos usuários. No encontro, ocorrido na sede da Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana (Semob-JP), também foi avaliada a planilha de custos operacionais do Sistema de Transporte Coletivo e, ao final, resultou na votação da atualização das tarifas. Os novos valores passarão a vigorar a partir deste domingo (25).

“Esta gestão, como sempre, é aberta ao diálogo, oportunizando espaço de fala a todos os integrantes do conselho e suas diversas representações. Ouvimos atenta e respeitosamente todos os posicionamentos apresentados durante a reunião, com debates democraticamente abertos, para chegarmos ao melhor resultado possível, vislumbrando a sustentabilidade do serviço e os investimentos periódicos no sistema de transporte coletivo, tendo como principal objetivo oferecer sempre o melhor aos usuários”, destacou Marcílio do HBE, superintendente de mobilidade e presidente do CMMU.

Dentre os assuntos debatidos, como melhorias na mobilidade da Capital e outros, a definição dos parâmetros do reajuste da atual tarifa de ônibus levou em conta a inflação acumulada no período sobre os insumos que impactam o custeio do serviço, o preço do óleo diesel, dissídio coletivo dos trabalhadores (motoristas, fiscais e outros) e demais despesas acessórias. A nova tarifa foi aprovada por unanimidade, ficando a tarifa do ônibus convencional (R$ 5,45) e a do transporte opcional ‘Geladinho’ (R$ 6,05), um aumento de 4,8%, índice inferior ao aumento do salário mínimo, de 6,79%.

Investimentos – O prefeito Cícero Lucena e o vice-prefeito Leo Bezerra são os gestores que mais investiram em transporte público nos últimos anos em João Pessoa. Apenas nos últimos três anos, foram 176 ônibus novos adicionados à operação, mantendo a Capital na posição de destaque, como a terceira frota coletiva urbana mais nova do Nordeste. A política de investimentos implementada no setor em João Pessoa continua proporcionando um transporte mais sustentável, oferecendo mais conforto e segurança aos usuários do nosso sistema de transporte coletivo urbano.

Membros do CMMU – O Conselho de Mobilidade Urbana de João Pessoa é formado por representantes da Semob-JP; Secretaria de Planejamento (Seplan); Secretaria de Infraestrutura (Seinfra); Meio Ambiente (Semam); Educação e Cultura (Sedec) e Secretaria Executiva da Participação Popular (SEPP).

Ainda integram o Conselho, a Câmara Municipal de João Pessoa (CMJP); Sindicato dos Condutores de Veículos Rodoviários e Trabalhadores em Transportes Urbanos de Passageiros de João Pessoa; Junta Governativa do Sindicato dos Motoristas; Sindicato de Transportes Urbanos de João Pessoa (Sintur); Diretório Central dos Estudantes da UFPB (DCE/UFPB); Conselho Universitário de Carteiras (CUC); representante universitário da rede privada; Conselho Metropolitano de Carteiras de Estudantes (CMCE); e representante secundarista da rede pública e privada.