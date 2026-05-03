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siga a disputa pela artilharia

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O Campeonato Paraibano 2026 está em andamento. Mais uma vez, são 10 times na competição, mas só um que vai conquistar o título do estadual. E para além dessa disputa, quem vai ser o artilheiro da edição? Pensando nisso, o Jornal da Paraíba atualiza, rodada a rodada, o ranking de gols de cada atleta.

Siga a disputa pela artilharia e pelo posto de garçom do Campeonato Paraibano 2026. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Confira abaixo, rodada a rodada, o ranking feito pelo Jornal da Paraíba dos goleadores e dos melhores assistentes do torneio.

Campeonato Paraibano 2026: confira a briga pela artilharia

2 gols

  • Miguel Vinícius (Campinense)
  • Pedro Igor (Treze)

1 gol

  • Claudinho (Esporte de Patos)
  • Diego Viana (Sousa)
  • Erik Henrique (Campinense)
  • Guilherme Santos (Botafogo-PB)
  • Ian Augusto (Serra Branca)
  • Jhônata Varela (Botafogo-PB)
  • Luís Henrique (Sousa)
  • Marcelo Toscano (Serra Branca)
  • Matheus Bambu (Sousa)
  • Natalício (Sousa)
  • Pingo (Nacional de Patos)
  • Renê (Nacional de Patos)
  • Robson (Atlético-PB)
  • Rogério (Nacional de Patos)
  • Ryan (Treze)

Gol contra

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