O Campeonato Paraibano 2026 está em andamento. Mais uma vez, são 10 times na competição, mas só um que vai conquistar o título do estadual. E para além dessa disputa, quem vai ser o artilheiro da edição? Pensando nisso, o Jornal da Paraíba atualiza, rodada a rodada, o ranking de gols de cada atleta.

Siga a disputa pela artilharia e pelo posto de garçom do Campeonato Paraibano 2026. (Arte: Cisco Nobre/Jornal da Paraíba)

Confira abaixo, rodada a rodada, o ranking feito pelo Jornal da Paraíba dos goleadores e dos melhores assistentes do torneio.

Campeonato Paraibano 2026: confira a briga pela artilharia

2 gols

Miguel Vinícius (Campinense)

Pedro Igor (Treze)

1 gol

Claudinho (Esporte de Patos)

Diego Viana (Sousa)

Erik Henrique (Campinense)

Guilherme Santos (Botafogo-PB)

Ian Augusto (Serra Branca)

Jhônata Varela (Botafogo-PB)

Luís Henrique (Sousa)

Marcelo Toscano (Serra Branca)

Matheus Bambu (Sousa)

Natalício (Sousa)

Pingo (Nacional de Patos)

Renê (Nacional de Patos)

Robson (Atlético-PB)

Rogério (Nacional de Patos)

Ryan (Treze)

Gol contra

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