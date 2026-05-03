siga a disputa pela artilharia
O Campeonato Paraibano 2026 está em andamento. Mais uma vez, são 10 times na competição, mas só um que vai conquistar o título do estadual. E para além dessa disputa, quem vai ser o artilheiro da edição? Pensando nisso, o Jornal da Paraíba atualiza, rodada a rodada, o ranking de gols de cada atleta.
Confira abaixo, rodada a rodada, o ranking feito pelo Jornal da Paraíba dos goleadores e dos melhores assistentes do torneio.
Campeonato Paraibano 2026: confira a briga pela artilharia
2 gols
- Miguel Vinícius (Campinense)
- Pedro Igor (Treze)
1 gol
- Claudinho (Esporte de Patos)
- Diego Viana (Sousa)
- Erik Henrique (Campinense)
- Guilherme Santos (Botafogo-PB)
- Ian Augusto (Serra Branca)
- Jhônata Varela (Botafogo-PB)
- Luís Henrique (Sousa)
- Marcelo Toscano (Serra Branca)
- Matheus Bambu (Sousa)
- Natalício (Sousa)
- Pingo (Nacional de Patos)
- Renê (Nacional de Patos)
- Robson (Atlético-PB)
- Rogério (Nacional de Patos)
- Ryan (Treze)
Gol contra
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