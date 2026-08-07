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Seap-PB participa de atividades do Janeiro Branco no Centro Administrativo Estadual — Governo da Paraíba

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A Secretaria de Estado da Administração Penitenciária (Seap-PB), em parceria com a Secretaria de Estado da Administração (SEAD), participou, nesta sexta-feira (23), da programação do Janeiro Branco, realizada no Centro Administrativo Estadual, bairro de Jaguaribe, João Pessoa.

Representando a Seap-PB, a psicóloga e policial penal Silnara Galdino conduziu duas rodas de conversa no turno da tarde, abordando os temas “Burnout: reconhecer, prevenir e cuidar” e “Relações afetivas e limites emocionais”.

A ação integrou uma programação especial com diversos serviços e atividades, como práticas integrativas, vacinação e atendimentos psicológicos e em psiquiatria, totalizando cerca de 250 atendimentos ao longo do dia.

A participação da Seap-PB reafirma o compromisso institucional com a valorização do servidor e a promoção da saúde mental no serviço público.

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Ascom/Seap-PB
Fotos:Ascom/SEAD

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