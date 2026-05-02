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Gestão municipal injeta mais de R$ 539 mil na economia local com pagamento de folha salarial referente ao mês de março

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A Prefeitura de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e de Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA) realizou, nesta terça-feira (30), o pagamento da folha de março para 100% dos servidores municipais.
“Depositamos nesta terça-feira (30) a folha de março para 100% de nossos servidores. Os salários já se encontram em conta e qualquer intercorrência deve ser resolvida até o final do dia. São R$ 539.724,73 injetados em nossa economia”, destacou o prefeito Jackson Dantas.
Ainda segundo o gestor, mesmo com todas as dificuldades financeiras, a gestão municipal segue firme com o compromisso de pagar o funcionalismo rigorosamente em dia em respeito aos trabalhadores são-josé-seridoenses.

A Prefeitura de São José do Seridó, através das Secretarias Municipais de Administração e Gestão de Pessoas (SEAGEP) e de Planejamento, Fazenda e Tributação (SEMPLA) realizou, nesta terça-feira (30), o pagamento da folha de março para 100% dos servidores municipais.

“Depositamos nesta terça-feira (30) a folha de março para 100% de nossos servidores. Os salários já se encontram em conta e qualquer intercorrência deve ser resolvida até o final do dia. São R$ 539.724,73 injetados em nossa economia”, destacou o prefeito Jackson Dantas.

Ainda segundo o gestor, mesmo com todas as dificuldades financeiras, a gestão municipal segue firme com o compromisso de pagar o funcionalismo rigorosamente em dia em respeito aos trabalhadores são-josé-seridoenses.

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