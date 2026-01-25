Apesar do apoio de Couto, presidente do PT diz que partido não definiu posição para Governo

Luiz Couto declarou apoio à pré-candidatura de Lucas Ribeiro. Reprodução / Redes sociais

O PT da Paraíba vive um momento de indefinição para o processo eleitoral deste ano – quanto à disputa pelo Governo do Estado. Nessa terça-feira (20) o deputado federal Luiz Couto ‘queimou a largada’ e declarou apoio à pré-candidatura de Lucas Ribeiro (Progressistas).

A posição, contudo, é individual.

A presidente estadual do partido, Cida Ramos, reiterou nesta quarta-feira (21) que ainda não há uma decisão oficial da legenda sobre o tema.

“Não foi surpresa, pelo ponto de vista do que ele deseja. Mas é importante dizer que o PT não tomou posição. Quem fala em nome do PT é a sua presidenta. Fui eleita para isso. Luiz Couto levou o grupo dele a uma conversa com Lucas e disse que tem o desejo de apoiá-lo. Mas falei com Lucas e ele sabe que isso não significa a posição do partido”, disse Cida Ramos.

Um encontro da Executiva estadual com a cúpula nacional do PT deve acontecer no dia 5 de fevereiro, em um evento que terá a presença do presidente nacional do partido, Edinho Silva, e do presidente Lula.

A ‘fumaça branca’ na legenda só deve subir na chaminé no mês de março. Para o Senado Federal, a sigla já definiu seu apoio às pré-candidaturas de Veneziano Vital (MDB) e de João Azevêdo (PSB).

Texto: Gabriel Abdon