Polícia faz operação contra venda de ingressos ilegais no Morumbis

A Polícia Civil faz na manhã desta quarta-feira (21) uma operação para combater a venda ilegal de camarotes no Morumbis, estádio do São Paulo.

Por meio da 3ª Delegacia da Divisão de Investigações sobre Crimes Contra a Administração (DPPC), as autoridades cumprem quatro mandados de busca e apreensão.

O São Paulo teve seu presidente, Julio Casares, afastado na semana passada acusado de irregularidades na condução do clube. O clube também faz uma investigação interna para determinar as possíveis irregularidades.







