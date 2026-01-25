População pode contribuir com informações sobre infrações ambientais



A Divisão de Fiscalização (Difi) da Secretaria de Meio Ambiente (Semam), da Prefeitura de João Pessoa, reforça a importância da participação da população no combate às irregularidades ambientais. O Município disponibiliza diversos canais de denúncia para facilitar o acesso dos cidadãos aos serviços de fiscalização.

Entre as ferramentas disponíveis está o Acácia Chatbot, atendimento virtual da Semam que orienta e recebe denúncias de forma prática e rápida, pelo telefone 83 9-8214-7473, que funciona como WhatsApp. As pessoas podem enviar fotos e vídeos com flagrantes de infrações ambientais e é importante detalhar informações sobre a localização, com nome da rua e bairro. A população também pode registrar ocorrências por meio do aplicativo “João Pessoa na Palma da Mão”, que reúne serviços da Prefeitura em um só lugar, permitindo o envio de informações diretamente aos setores responsáveis.

Outro canal disponível é o Portal de Serviços da Prefeitura, acessível pelo link

https://joaopessoa.mavsystems.com.br/portal_servicos/ no qual é possível formalizar denúncias relacionadas a infrações ambientais, como lançamento irregular de esgotos, poluição sonora, supressão de vegetação, entre outras.

O secretário de Meio Ambiente, Welison Silveira, destacou que a colaboração da população é fundamental para ampliar o alcance das ações de fiscalização. “As informações enviadas pelos cidadãos ajudam a identificar pontos críticos, agilizam as vistorias técnicas e contribuem para a adoção de medidas corretivas e legais, garantindo a proteção do meio ambiente e a melhoria da qualidade de vida na cidade”, concluiu.

A Semam destaca que todas as denúncias são analisadas pelos técnicos da Divisão de Fiscalização, que realizam as vistorias necessárias e adotam as providências cabíveis, sempre com base na legislação ambiental vigente.