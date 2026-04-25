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Obra do Polo de Costura no Alto do Mateus chega à fase final com previsão de entrega para fevereiro

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Reforma

Obra do Polo de Costura no Alto do Mateus chega à fase final com previsão de entrega para fevereiro


15/01/2026 |
11:30 |
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A obra de reforma do Centro de Inclusão Produtiva em Vestuário (Polo de Costura), localizado no bairro do Alto do Mateus, está chegando à fase final com previsão de entrega para o próximo mês de fevereiro. A obra está sendo executada pela Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) com investimento de R$ 550 mil.

A reforma e reestruturação do Polo de Costura contempla todo o espaço, com sala de ateliê, sala de direção, quatro banheiros (dois acessíveis), copa, depósito, área de serviço, sala de crochê, depósitos de tecidos e aviamentos e na parte externa terá jardim, área com piso intertravado e estacionamento.

“Essa reforma traz muitos benefícios para a comunidade, seu entorno e principalmente para as usuárias do Polo, que terão um local reestruturado e assim poderão usufruir ainda mais desse equipamento, trazendo economia, capacitação e inclusão no mercado de trabalho”, destacou João Esteves, diretor de obras da Secretaria de Infraestrutura.

O Polo de Costura é um projeto importante que traz capacitação e economia solidária para a comunidade. No espaço é oferecido aulas de crochê e costura para mulheres da comunidade, incentivando a qualificação profissional, empreendedorismo e a independência financeira dessas mulheres, com inscrições abertas periodicamente para a população local.

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