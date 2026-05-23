Semob-JP conclui curso de formação dos agentes de mobilidade aprovados em concurso público

A Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa (Semob-JP) concluiu, nesta quinta-feira (21), o curso de formação da terceira e última turma de aprovados no concurso público para agente de mobilidade urbana. Receberam certificados 50 novos profissionais que, nos próximos meses, vão atuar nas ruas para garantir mais mobilidade, segurança viária e um trânsito humanizado para a população. A solenidade de entrega dos certificados aconteceu na Estação Cabo Branco – Ciência Cultura e Artes, no Altiplano.

O superintendente executivo, Marcílio do HBE, destacou a importância da formação dos novos agentes. “Estamos muito orgulhosos em concluir o Curso de Formação de mais uma turma de agentes, aprovados no último concurso público. Esses profissionais vão contribuir decisivamente para a fluidez do tráfego de veículos e a segurança viária. A conclusão do curso demonstra o compromisso do prefeito Leo Bezerra com a melhoria do trânsito na cidade”, afirmou o gestor, que completou: “Com a entrega dos certificados vamos, finalmente, homologar o concurso. A população ganha em qualidade na mobilidade com mais este reforço de 50 agentes no ordenamento e fiscalização do trânsito e transporte”, afirmou Marcílio do HBE.

O diretor de Operações, Sanderson Cesário, afirmou que com a formação desta terceira e última turma, totalizou a capacitação de 149 novos agentes e que a “expectativa é dar posse e integrar no serviço estes 50 novos servidores ainda este ano, para que possam contribuir no cuidado com a fluidez do trânsito, segurança viária e qualidade do transporte público para a população de João Pessoa, pois esta é a missão principal da Semob-JP, cuidar da cidade”, destacou.

Curso de Formação – Foram ministradas aulas teóricas e práticas com matérias para o ordenamento do trânsito, transporte público e segurança viária. Os novos agentes receberam instruções sobre legislação de trânsito, ética no serviço público, técnicas operacionais, abordagem cidadã e demais conteúdos práticos, incluindo simulações em campo, focando na atuação preventiva, educativa, fiscalização e, quando necessário, também punitiva. O Curso de Formação da Semob-JP atendeu aos requisitos previstos na Portaria 966, da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).