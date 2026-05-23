Homem ferido após cair de teto de igreja em João Pessoa segue internado

Ocorrência em igreja em João Pessoa // Foto: Ana Beatriz (TV Cabo Branco).. Jornal da Paraíba

O homem que ficou ferido após cair do teto de uma igreja no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, segue internado no Hospital de Trauma da capital. O acidente aconteceu na noite da quarta-feira (20).

De acordo com boletim médico divulgado pela unidade hospitalar, Ivan Angelo da Silva, de 45 anos, passou por procedimentos de emergência e permanece internado com quadro clínico estável.

LEIA MAIS:

O caso

Um homem morreu e outro ficou ferido após os dois caírem do teto de uma igreja localizada na rua Aderbal Piragibe, próxima ao Centro Administrativo do Governo da Paraíba, no bairro de Jaguaribe.

Segundo informações confirmadas pela TV Cabo Branco, o acidente aconteceu enquanto as vítimas realizavam reparos no teto do prédio da igreja “Deus é Amor”.

O Corpo de Bombeiros informou que foi acionado por volta das 20h para atender a ocorrência. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) enviou duas ambulâncias ao local, enquanto a Polícia Militar fez o isolamento da área.

Ainda conforme as informações iniciais, os trabalhadores estavam sem Equipamentos de Proteção Individual (EPIs). O pastor da igreja informou que a queda ocorreu de uma altura aproximada de oito metros.

O Corpo de Bombeiros também informou que um dos homens estava sobre uma telha de fibrocimento no momento da queda.