Cometa do século é fotografado no céu do Centro Histórico de João Pessoa

Raissa Milles/Fotógrafa

O cometa C/2023 A3 (Tsuchinschan-ATLAS), que tem sido conhecido como o “cometa do século” devido ao seu brilho, ainda está visível no céu noturno, mas já começa a se afastar da Terra. Uma fotógrafa paraibana registrou a passagem do cometa pelo céu paraibano a partir do Centro Histórico de João Pessoa

Raissa Milles, que é de João Pessoa, explicou ao Jornal da Paraíba que já fazia alguns dias que estava em busca de captar imagens do cometa, mas as condições climáticas em João Pessoa não estavam favoráveis. As imagens foram feitas por volta de 18h10.

“Eu tentei algumas vezes de madrugada, mas não tive sucesso porque tinha muitas nuvens, e nuvens são as piores inimigas da astrofotografia. A gente teve um hiato e ele voltou a aparecer agora em outubro, dia 12. Junto com os astrônomos aqui da Paraíba, lá para a Praia de Jacaré, mas novamente nuvens. Desde o dia 12 eu estou tentando todos os dias. No final da tarde, que agora é sempre depois do pôr do sol, entre umas 17h50 e 18h, e aí ele fica até umas 18h30, mais ou menos”, relatou.

Raissa explicou que conseguiu captar as imagens a partir do Centro Histórico de João Pessoa, pois teve a intenção de incluir na mesma fotografia a passagem do cometa junto com as edificações da cidade.

“Eu fiquei olhando todos os dias e tal, não consegui por conta das nuvens. Aí resolvi tentar num lugar diferente, aí fui para a General Osório. Justamente para ter essa percepção na foto do Centro Histórico de João Pessoa, o pôr do sol do centro histórico. A composição foi pensando nisso, os prédios lá embaixo e ele [cometa] em cima. Então ele apareceu, não apareceu a olho nu. Foi preciso usar uma exposição, fazer longa exposição, eu coloquei 10 segundos e eu usei uma lente de 24mm”, explicou.

Raissa Milles/Fotógrafa

O corpo celeste atingiu seu ponto de maior proximidade com o nosso planeta na noite de sábado (12). O “cometa do século” esteve visível a olho nu do Brasil no final do mês de setembro, pouco antes do amanhecer. Após sua passagem pelo Sol, que deixou o cometa ofuscado no início do mês de outubro, ele voltou a aparecer próximo ao horizonte, desta vez visível logo após o pôr-do-sol.

O apelido do cometa foi dado após previsões iniciais apontarem seu alto potencial de brilhar no céu noturno. Embora o valor que o brilho máximo do cometa pode atingir seja incerto, ele é comparável ao cometa Hale-Bopp, de 1997, que se consolidou como um dos mais brilhantes do século 20.

O C/2023 A3 foi descoberto no ano passado pelo Observatório Chinês de Tsuchinshan e, posteriormente, confirmado pelo sistema ATLAS (Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System).

Como observar o “cometa do século”?

O cometa deve ficar visível a olho nu em todo o Brasil novamente, mas é recomendado que o observador esteja em um lugar distante das luzes da cidade, onde o céu noturno fique escuro, com o horizonte oeste completamente livre.

Para conseguir encontrar o C/2023 A3, basta olhar para o céu logo após o pôr-do-sol, na direção oeste (a mesma que o Sol se põe) e procurar pelo cometa próximo às constelações de Serpente e Ofiúco.

O maior desafio é encontrar um ponto de observação no qual seja possível ver a linha do horizonte livre de prédios, construções ou montanhas na direção oeste. A poluição, as luzes da cidade ou a presença de nuvens também podem atrapalhar.