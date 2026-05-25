UEPB lança concurso com vagas para técnicos administrativos; salários chegam a R$ 3,7 mil

Campus da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) em Campina Grande.. (Foto: Divulgação)

A Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) lançou edital de concurso público com a oferta de oito vagas para cargos técnico-administrativos de níveis fundamental e médio/técnico. De acordo com a universidade, as inscrições começam no dia 26 de maio e seguem até 12 de julho. O edital foi publicado pela Comissão Permanente de Concursos (CPCon).

Os interessados devem se inscrever por meio do Sistema Integrado de Gestão de Processos Seletivos (SIGEPS), disponível no site da CPCon.

Vagas disponíveis

As oportunidades são distribuídas entre os câmpus da UEPB em Campina Grande, Lagoa Seca e Araruna. Confira os cargos ofertados:

Técnico em Agropecuária – 1 vaga – Câmpus II, em Lagoa Seca;

Técnico em Prótese Dentária – 1 vaga – Câmpus I, em Campina Grande;

Técnico em Laboratório de Física – 1 vaga – Câmpus VIII, em Araruna;

Técnico em Radiologia – 1 vaga – Câmpus I, em Campina Grande;

Técnico em Radiologia – 2 vagas – Câmpus VIII, em Araruna;

Auxiliar de Laboratório de Fotografia – 2 vagas – Câmpus I, em Campina Grande.

Salários

De acordo com o edital, a jornada de trabalho varia entre 24 e 40 horas semanais, a depender do cargo escolhido.

A remuneração inicial varia entre R$ 2.104,23 e R$ 3.768,36. Os valores ainda podem receber acréscimos de gratificações e outras vantagens previstas em lei.

Provas e resultado final

A prova objetiva do concurso está prevista para ser aplicada em 23 de agosto de 2026.

Já a prova prática, destinada a cargos específicos previstos no edital, deve acontecer em 18 de outubro.

O resultado final do certame está previsto para ser divulgado no dia 28 de outubro.

Concurso da UEPB