SÃO JOSÉ DO SERIDÓ INICIA VACINAÇÃO EM PESSOAS COM COMORBIDADES E BENEFICIÁRIOS DO BPC

A Secretaria Municipal de Saúde (Sesad) de São José do Seridó realizará, nesta quinta-feira, (13), na sede do Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a partir das 8 horas, nova ação de vacinação contra a COVID-19.





“Desta vez o público-alvo a ser imunizado será o de são-josé-seridoenses com comorbidades que estejam na faixa etária entre 59 e 55 anos. Pessoas cadastradas no Benefício de Prestação Continuada [BPC] do Instituto Nacional do Seguro Social [INSS] também fazem parte do público-alvo da ação”, destacou a titular da Sesad, Nara Regina.





Ainda de acordo com a secretária, para ser imunizado, com exceção dos hipertensos e diabéticos, os demais integrantes do público-alvo deverão comprovar diagnóstico de suas doenças. Os beneficiários do BPC também serão obrigados a apresentar documentação que comprove o seu cadastro e recebimento do Benefício.