Jogo no Sertão paraibano valerá o 1º troféu oficial da temporada do futebol nordestino

O Campeonato Paraibano será iniciado no próximo sábado (17) e um dos jogos da primeira rodada valerá também a primeira taça do futebol nordestino em 2026. O confronto entre Sousa e Confiança-PB, pela 1ª rodada do estadual, às 17h, no Estádio Marizão, também valerá o título da Recopa Paraibana.

Sousa celebra conquista do Campeonato Paraibano 2025. João Neto

O duelo colocará de um lado o Dinossauro, atual campeão da 1ª divisão. Do outro o Bicho Papão, que conquistou a Segundona em 2025. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será nos pênaltis, sem que essa disputa tenha influência na classificação do estadual.

Atual bicampeão paraibano, o Sousa vem sendo hegemônico no cenário doméstico nas últimas temporadas. No entanto, vive um momento conturbado. O técnico Leandro Campos pediu demissão faltando dez dias para a decisão da Recopa Paraibana. Alessandro Telles foi contratado para o seu lugar e fará sua estreia justamente em um jogo valendo taça.

Alessandro Telles, inclusive, já ganhou uma competição semelhante quando dirigia o São Luiz-RS. Na decisão da Recopa Gaúcha de 2024, o técnico conquistou o título após bater o Grêmio comandado por Renato Gaúcho na decisão.

O Confiança-PB, por sua vez, está de volta à elite do futebol paraibano após 26 anos. Ano passado, o Bicho Papão conquistou o título da 2ª divisão ao bater o Atlético-PB na final em jogo único, por 3 a 1, no Estádio Amigão, em Campina Grande.

Cézar Wellington, técnico do Confiança-PB. (Foto: Divulgação)

O time do Brejo, que segue sendo comandado por Cézar Wellington, tem como principal objetivo a permanência na 1ª divisão, mas vai com tudo em busca de mais uma taça na disputa do título da Recopa Paraibana.

Novo regulamento em 2027

Contudo, a partir de 2027, a Recopa Paraibana vai reunir o campeão da 1ª divisão do Campeonato Paraibano e o campeão da Copa Paraíba, competição que retorna ao futebol do estado neste ano após 14 temporadas.