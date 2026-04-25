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PB Saúde proporciona dia de lazer para mães de bebês internados no Hospital Edson Ramalho — Governo da Paraíba

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As mães que estão com os bebês internados na unidade de terapia intensiva e unidades de cuidados intermediários neonatal do Hospital do Servidor General Edson Ramalho (HSGER) tiveram uma tarde de lazer, nesta quinta-feira (15), no Parque Zoobotânico Arruda Câmara, popularmente conhecido como Bica. A Comissão de Humanização da Fundação Paraibana de Gestão em Saúde (PB Saúde), que administra a unidade hospitalar, pensou a atividade para mudar a rotina das hóspedes da Casa de Apoio às Mães, um espaço de acolhimento e atendimento multiprofissional às genitoras. 

Segundo a colaboradora Heliane Medeiros, integrante da Comissão de Humanização da PB Saúde, o objetivo da ação foi oferecer um dia diferente na rotina das mães, com passeios e descontração. “Esse passeio foi para promover melhoria na saúde mental e emocional das mães. Muitas delas ficam hospedadas muito tempo devido à situação dos bebês, o que as deixam apreensivas e emocionalmente abaladas. Então, as trouxemos para esse passeio na natureza, onde temos os animais e as plantas, proporcionando uma tarde diferente do dia a dia no hospital”, afirmou. 

A atividade integrou as ações de humanização desenvolvidas pela PB Saúde, que reconhece a importância do cuidado integral não apenas com os pacientes, mas também com seus familiares. Aos sorrisos e momentos de alegria e brincadeiras, Naiara Lázaro, passou a tarde animada com as companheiras da Casa das Mães. 

“Eu e meu bebê viemos de Catolé do Rocha, há uma semana. Ele está melhorando e, enquanto isso, eu estou hospedada na Casa das Mães, onde fui muito bem acolhida. Lá a pessoa se sente muito amada”, disse ela, que visitou a Bica pela primeira vez. “É muito bom poder sair, me alegrar um pouco e distrair a mente”, completou Naiara. 

Natural de Pombal, Jackeline Oliveira está há três semanas na Casa das Mães, enquanto aguarda a evolução da filha. Apesar da convivência diária com as mães, ela destacou que o passeio proporcionou uma convivência diferenciada. “Nossa rotina é puxada com os horários de amamentação, então, ter uma atividade externa é maravilhoso, a gente tira um pouco a cabeça dos problemas”, opinou. 

Acolhimento – A Casa de Apoio às Mães do HSGER é um espaço de acolhimento, que suporte, conforto e acompanhamento durante o período delicado de internação dos bebês. Segundo a coordenadora da Casa das Mães, Thaynara Filgueiras, a assistência é multiprofissional.

“As mães contam com o apoio de uma técnica de Enfermagem para realizar as atividades de saúde, como retirar pontos, vigilância e orientação sobre o horário de ordenha do leite materno. Também temos uma copeira para dar assistência diária”, apontou a coordenadora. As mães recebem visitas diárias de profissionais do Serviço Social, Psicologia, Fisioterapia e Nutrição. 

A Casa de Apoio às Mães disponibiliza internet e biblioteca para as hóspedes, como ferramentas de apoio emocional e manutenção de vínculos com familiares e amigos. 

 

 

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