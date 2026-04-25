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Bolsa volta a bater recorde com redução de tensões externas

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Por MRNews

Num dia de alívio no mercado financeiro, a bolsa voltou a bater recorde e aproximou-se dos 166 mil pontos. O dólar teve a primeira queda após três altas consecutivas e voltou a ficar abaixo de R$ 5,40.

O índice Ibovespa, da B3, encerrou esta quinta-feira (15) aos 165.568 pontos, com alta de 0,26%. O indicador chegou a subir 0,56% às 15h10, mas perdeu força perto do fim da sessão, com investidores que venderam ações para embolsarem os lucros.

Essa foi a segunda sessão seguida em que a bolsa brasileira bateu recorde. O Ibovespa só não subiu mais porque as ações da Petrobras, as mais negociadas, caíram por causa do recuo de 4% da cotação do petróleo no mercado internacional. Os papéis da estatal caíram 1,02% (ações ordinárias) e 0,63% (ações preferenciais).

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O mercado cambial teve um dia de correção. Após ultrapassar os R$ 5,40, o dólar comercial fechou o dia vendido a R$ 5,368, com queda de R$ 0,034 (-0,62%). A cotação chegou a operar acima de R$ 5,40 no fim da manhã, mas recuou à tarde, em meio ao aumento da entrada de recursos no Brasil.

A liquidação extrajudicial da Reag Investimentos, no início da manhã, afetou pouco o impacto das negociações. O principal motivo para a queda do dólar foi o alívio no cenário externo, após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmar que não tem intenção de demitir o presidente do Federal Reserve (Fed, Banco Central dos EUA), Jerome Powell, e declarar que “o massacre no Irã cessou”, diminuindo as chances de uma intervenção militar estadunidense.

A notícia em relação ao Irã fez a cotação do petróleo cair, mas a bolsa no Brasil foi ajudada pela perspectiva de queda dos juros pelo Banco Central. A divulgação de que o comércio brasileiro cresceu 1% em novembro, com desaceleração na atividade, aumentou as chances de redução da Taxa Selic (juros básicos da economia). Juros mais baixos favorecem a migração de aplicações em renda fixa para o mercado de ações.

*Com informações da Reuters

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